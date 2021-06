Stok Terbatas, Harga Cabai Rawit di Pasar Pangkalpinang Kembali Meroket, Rp80.000 Per Kilogram

BANGKAPOS.CO , BANGKA -- Harga cabai sebelumnya pasca lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah lalu sempat anjok, hanya berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 perkilogram untuk cabai rawit maupun cabai besar, saat ini mulai merangkak naik kembali.

Pada awal pertengahan Juni 2021 lalu harga cabai rawit sudah berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 perkilogram.

Namun saat ini harga cabai rawit lokal di Pasar Kota Pangkalpinang kembali naik sebesar Rp40.000 perkilogram.

Berdasarkan data yang dihimpun di beberapa pasar di Kota Pangkalpinang, harga cabai rawit eceran saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram dan per ons Rp9.000 sampai Rp10.000 per ons.

Hal itu diungkapkan oleh satu di antara pedagang di pasar pembangunan atau Pasar Besar Kota Pangkalpinang, Eko kepada Bangkapos.com, Rabu (30/6/2021).

"Harga cabai per kilogram Rp80.000, kalau per ons Rp9.000, sebelumnya dari Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram," kata Eko saat ditemui di tempat jualannya.

Sedangkan untuk, harga cabai keriting lokal atau cabai besar saat ini Rp34.000 per kilogram. Naik Rp10.000 dari yang sebelumnya hanya Rp24.000 per kilogram.

"Harga cabai keriting lokal Rp34.000 per kilogram, per ons Rp4.000. Naik Rp10.000 kalau dibandingkan harga sebelumnya," kata Eko.

Menurut pria 32 tahun itu, kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu.

Kenaikan itu disebabkan oleh stok cabai lokal dari para petani kurang.

Terpisah, Iwan pedagang cabai di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang juga menyebutkan harga cabai rawit di tempatnya naik menjadi Rp80.000 per kilogram.

"Iya harganya sekarang jadi Rp80.000 per kilogram. Sementara harga eceran per ons Rp9.000-10.000," kata Iwan.

Begitupun juga dengan harga cabai keriting dikisaran Rp30.000.

"Cabai keriting sekarang naik per onsnya Rp4.000 dan per kilogram Rp34.000-36.000 ribu," jelasnya.

(Bangkapos.com/Widodo)