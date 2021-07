Lirik Lagu Happier - Olivia Rodrigo Sering Jadi Sound di Tiktok, Lengkap dengan Terjemahan

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Olivia Rodrigo kembali merilis lagu yang berjudul Happier. Lagu yang berjudul Happier tersebut telah diunggah dalam kanal youtube miliknya dan mendapat tontonan sebanyak 37 juta viewers.

Meski telah dirilis sejak Mei lalu namun lagu ini masih terus menjadi perbincangan bahkan menjadi lagusound TikTok viral yang sering digunakan orang-orang akhir-akhir ini.

Sebelumnya, Olivia yang dikenal sebagai spesialis lagu patah hati dan anti move on ini pun telah merilis lagu dengan tema senada yang berjudul Driver Lisence dan Deja Vu.

Happier pun tergabung menjadi track di dalam album pertamanya yang berjudul SOUR dan terdiri dari 11 lagu.

Kali ini lagu Happier miliknya bercerita tentang seseorang yang baru putus dengan sang kekasih, namun dirinya tak rela jika sang mantan harus lebih bahagia

bersama orang lain ketimbang bersamanya.

Berikut lirik lagu Happier milik Olivia Rodrigo beserta terjemahan bahasa indonesia.

We broke up a month ago

(Kami putus sebulan yang lalu)

Your friends aren't mine, you know, I know

(Teman-temanmu bukan milikku, kamu tahu, aku tahu)

You've moved on, found someone new

(Kamu sudah bangkit, menemukan seseorang yang baru)