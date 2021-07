Yuni Shara Bantah Menemenai Anaknya Nonton Film Dewasa, Sampai-sampai Dibahas Media Asing

BANGKAPOS.COM -- Artis Yuni Shara merasa keberataan tentang pemberitaan yang beredar tentang dirinya adan anak-anaknya. Dirinya membantah mengatakan menemanin anaknya nonton film dewasa.

Melalui akun Instagram miliknya, Yuni Sahra mengutarakan kekecewaanya.

Berikut kutipannya kekecewaan mantan kekasih Raffi Ahmad ini.

"Sebagai Seorang ibu, saya sangat kecewa dan keberatan dengan pemberitaaan media konsultasi online yg telah mengutip dari obrolan saya di YouTube channelnya @vennamelindareal tanpa ijin/konfirmasi , mengubah arah berita hingga memberi judul yang menggiring opini negatif....

"Tidak mungkin dan tidak pernah saya mengatakan menemanin anak saya nonton film orang dewasa... Rasanya saya masih waras alias durung gendheng rek ??!!"

Sampeyan semua mungkin bisa merasakan saya sebagai ibu, terutama para penulis" yang perempuan.

Ini hanya sebagian Kecil dari puluhan berita yang saya tampiilkan dan yang saya Anggap (rasanya Tidak mungkin hanya mengutip)

Tkasih atas perhatiannya

Salam sehat selalu," tulisnya.

Sebagaimana diketahui pemberitaan tentang Yuni Sara tentang menemani anak nonton film orang dewasa tak hanya diberitakan oleh media dalam negeri, tetapi media asing.

Akun gosip Lambe Turah memposting ada dua media asing dari Jerman dan Australia yang memposting berita tersebut.

Media asing asal Australia, 7news.com.au memuat artikel berjudul "Indonesian mum Yuni Shara watches PornHub with her teenage sons to ‘educate’ them about sex,"

Dalam artikel itu, Yuni Shara seorang ibu bintang pop Indonesia telah membuat pengakuan yang mengejutkan - dia menonton film dewasa dengan putranya yang masih remaja karena dia pikir itu membantu "mendidik" mereka tentang seks.

Yuni Shara, 49, memiliki 4,8 juta pengikut di Instagram.

Dia secara teratur memposting foto-foto kehidupannya dan kedua putranya, Cavin dan Cello.(*)