Cari Potensi PAD Melalui Retribusi Pembuatan Produk Kemasan, Disperindag Targetkan Rp 1,4 M Pertahun

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) tidak dalam kondisi baik, karena dimasa Pandemi Covid-19 berdampak kurangnya pendapatan dan terkurasnya anggaran APBD Pemprov Babel.

Dengan kondisi tersebut, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta setiap dinas mencari potensi pendapatan asli daerah, sehingga dapat membantu keuangan daerah saat ini.

Kepala Disperindag Provinsi Bangka Belitung, Tarmin, mengatakan mereka saat ini sedang berupaya mencari PAD dari biaya produk kemasan yang dapat dibuat melalui UPT Rumah Kemasan dan Produk Disperindag.

"Disperindag ada UPT Rumah Kemasan dan Produksi, dalam rumah ini kita memberikan pelayanan mulai dari kemasan sampai dengan produksinya. Oleh karena itulah kita harapkan dapat kita tarik retribusinya, sebagai potensi PAD, "jelas Tarmin kepada Bangkapos.com, Jumat (2/7/2021) di kantor gubernur.

Tarmin mengatakan, sekecil apapun potensi PAD di setiap dinas diminta gubernur untuk dapat dioptimalkan sebagai upaya membantu keuangan daerah.

"Jadi dalam produk kemasan kita berharap IKM membuat kemasan yang bagus di UPT rumah kemasan. Potensi pendapatan perhari mencapai Rp 6 juta dan pertahun dapat mencapai Rp 1,4 miliar," jelas Tarmin.

Perhitungan tersebut, kata Tarmin, apabila yang membuat kemasan sebanyak 15 IKM per harinya dengan 200 pcs per IKM, dengan rata-rata harga Rp 2.000 per pcs.

"Kita tinggal tunggu dasar hukum melalui peraturan daerah, untuk melakukan penarikan retribusinya sehingga bisa dilaksanakan. Karena sejauh ini belum berjalan, walaupun petauranya sudah final, tetapi secara teknis di bulan Juli ini akan diterapkan," kata Tarmin.

Penarikan dari PAD membuat kemasan, diakuinya, cukup besar karena pertahunnya dapat mencapai Rp 1,4 miliar bila berjalan dengan maksimal dan sesuai perhitungan.

"Artinya untuk membangun daerah, kira tidak bisa mengandalkan bantuan pusat, atau pihak ketiga. Tetapi, harus menggali sumber PAD lain. Gubernur meminta seluruh dinas berkreasi, untuk mencari mana yang dapat menjadi potensi PAD," ungkap Tarmin.