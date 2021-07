Pengakuan Iqbaal Ramadhan Pilih Sekolah ke Luar Negeri, Ketakutan Menjadi Seperti Ini

BANGKAPOS.COM---Siapa tak kenal aktor muda Iqbaal Ramadhan.

Yups aktor muda yang juga musisi ini semakin dikenal publik, setelah dirinya berperan dalam film Dilan 1991 bersama Vanesha Prescilia.

Awal keartisan Iqbaal Ramadhan dimulai ketika dirinya diajak membintangi drama musikal Laskar pelangi.

Setelah mengikuti drama musikal laskar pelangi bertemu Bastian Steel, Teuku Rizky dan Aldi Maldini.

Mereka kemudian membentuk Coboy Junior.

cuplikan adegan di film Dilan 1990, Iqbaal Ramadhan (Dilan) dan Vanesha Prescilla (Milea) (Instagram maxpictures)

Di Coboy Junior ini Iqbaal Ramadhan yang ketika itu masih berusia 11 tahun mulai dikenal publik.

Namanya semakin dikenal publik setelah sukses memerankan sosok Dilan di film Dilan 1991.

Sontak saja kalau itu Iqbaal menjadi idola baru anak-anak muda, tidak ketinggalan kaum ibu-ibu bahkan kalangan artis yang terpikat dengan aktingnya di film arahan sutradara Fajar Bustomi tersebut.

Di tengah kepopulerannya, Iqbaal tiba-tiba memutuskan melanjutkan sekolah ke luar negeri.

Iqbaal Ramadhan kemudian memutuskan melanjutkan sekolahnya di Armand Hammer United World College of the American West, New Mexico, Amerika Serikat.