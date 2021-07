Aburizal Bakrie Sempat Balas Pesan Nia Ramadhani di Instagram, Kini Nia dan Ardi Diperiksa di Polda

BANGKAOS.COM -- Kabar soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie yang dikabarkan tersandung kasus narkoba benar-benar mengejutkan publik.

Sebelumnya, pada Kamis (8/7/2021) pagi, santer dikabarkan 2 publik figur, NR dan AB diringkus aparat kepolisian lantaran kasus penyalahgunaan narkoba.

Namun, tak berselang lama, pihak kepolisian akhirnya mengkonfirmasi bahwa NR dan AB adalah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

Sebelumnya, Nia Ramadhani beberapa waktu lalu mengunggah sebuah foto bersama kakak iparnya, Anindya Bakrie, serta sang suami, Ardi Bakrie.

Dalam keterangan fotonya, Nia Ramadhani begitu sedih.

Ia pun memberi pesan semangat pada sang kakak ipar Anin.

"Hey, Kakakkuu… anindyabakrie. I dont know what is happening. Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan," tulis Nia Ramadhani.

“Be strong, jangan patah semangat buat niat Nanin yang ingin membantu orang kecil atau pengusaha kecil agar bisa punya kesempatan maju bersama-sama,” imbuhnya untuk menyemangati Anin.

Nia Ramadhani percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih indah untuk mewujudkan keinginan Anin.