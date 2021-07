New Ignis Mini SUV Tangguh dan Siap Melintasi Segala Jenis Medan

BANGKAPOS.COM , BANGKA - SUZUKI Ignis merupakan mobil berjenis mini SUV yang merupakan mobil yang tangguh dan nggak nolak diajak melintasi segala jenis medan.

Ciri khasnya memiliki tampang yang tangguh dengan performa mesin yang tinggi. Selain itu, miliki ground clearance atau jarak bodi mobil ke tanah yang cukup tinggi.

Bagi yang berminat mobil Suzuki Ignis adalah salah satu pilihan mobil terbaik dari Suzuki kapasitas 5 penumpang dengan tampang yang keren dan kece.

Di bulan Juli ini PT Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Resmi Wilayah Bangka Belitung mengadakan promo untuk konsumennya.

“Bulan Juli ini ada promo menarik untuk konsumen yang membeli Ignis tipe apa saja secara cash ataupun kredit,” ucap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi kepada Bangka Pos Group, Kamis (8/7).

Promo Suzuki Ignis bulan ini berupa DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, diskon yang melimpah, uang belanja total hingga Rp100 juta serta hadiah langsung produk elektronik.

Suzuki Ignis juga disupport dengan menggunakan mesin K12M yang dilengkapi VVT dan DOHC dengan volume mesin 1197 cc terbukti semakin bertenaga dan semakin irit bahan bakar. Mesin berbahan alumuniun alloy yang semakin ringan, bekerja lebih efisien, bertenaga dan lebih responsif.

Improve engine tipe K12M dengan thermal efficiency dari compresi 10 ke 11, Lower Friction (re-design Cylinder Block dan Fuel Pump) dan Compact. Sehingga menghasilkan power 83/6000 PS/rpm dengan torsi 113/4200 Nm/rpm. Dengan penggerak front wheel front drive yang menjadikan Suzuki Ignis lebih gesit dan lincah yang ditopang oleh radius putar 4.7m.

Untuk warna Suzuki Ignis sangat banyak pilihannya. Ada sembilan warna yang disediakan, di antaranya Pearl Arctic White, Metallic Silky Silver, Metallic Glistening Gray, Metallic Lucent Orange (NEW), Pearl Midnight Black, Turquoise Blue (NEW), Stargaze Blue with Black Roof (NEW), Stargaze Blue with Silver Roof (NEW), dan Lucent Orange with Black Roof (NEW).

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (*/t4)