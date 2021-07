Sebulan di Rumah Saja, Sherina Munaf Kabarkan Positif Terpapar Covid-19, Tak Tahu Tertular dari Mana

BANGKAPOS.COM - Sherina Munaf mengungkapkan positif terpapar Covid-19.

Meski demikian, dirinya tak mengetahui bisa tertular dari mana. Sebab sejak PPKM Darurat ini ia sama sekali tidak beraktivitas di luar rumah.

Hal itu diungkapkan istri Baskara Mahendra dalam unggahan Instagram cerita pada Rabu (7/7/2021).

"Hasil tes PCR-ku positif (Covid-19). Gue gak ke mana-mana, gak kontak sama siapa-siapa, gak pernah selama sebulan ini," tulis Sherina, dikutip Tribunnews, Kamis (8/7/2021).

Bahkan dirinya pun tidak sama sekali keluar rumah untuk bertemu teman atau mengambil pekerjaan, terhitung dari awal pandemi Covid-19.

"Selama pandemi dari 2020 gak pernah dine out, gak pernah ketemu temen, ngambil job bisa diitung jari," sambungnya.

Bahkan, segala bentuk pekerjaan yang mengharuskannya syuting ditolak oleh management-nya, yang memiliki protokol sangat ketat hingga sulit mendapat pekerjaan.

"Protokol dari management gue ketat banget, sampe susah banget dapet kerjaan yang mau ngikut protokol kita," lanjutnya.

"Mendekati PPKM kemarin kalo harus belanja groceries itu double masking, Apalagi pas selama PPKM ini, kita udah melockdown diri sama sekali gak ke mana-mana," imbuhnya.

Wanita berusia 31 tahun ini pun menduga-duga ia terinfeksi SARS-CoV-2 dari paket atau pun Orang Tanpa Gejala (OTG).

"Entah dari paket, entah salah satu di keluarga gue ada yang OTG, karena bokap masih beberapa kali ke supermarket untuk stock makanan di rumah. Jadi, semua di rumah gue akan diswab," lanjutnya.

Terkait hal itu, mantan kekasih Raditya Dika tersebut meminta kepada masyarakat untuk mengetatkan praktik protokol kesehatan.

"Please, please, please, yang masih rada kendor, kencengin lagi. Gue gak ke mana-mana aja Kena. Ini bukan ala-ala rajin swab terus kaget. Ini bukan kemarin-kemarin pergi terus bilang padahal udah maskeran terus lalu kaget," tutupnya.