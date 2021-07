Bisa Lebih Produktif, Ini 9 Jenis Tanaman Sayuran yang Butuh Sinar Matahari Langsung

BANGKAPOS.COM - Menanam sayuran di rumah berarti harus memperhatikan sinar matahari juga. Beberapa sayuran membutuhkan sinar matahari penuh agar dapat tumbuh dan bertahan hidup dengan baik.

Dilansir dari Gardening Know How, Jumat (9/7/2021), sayuran-sayuran ini membutuhkan minimal 6 jam sinar matahari langsung per hari.

Sinar matahari langsung tidak dinaungi atau disaring oleh bangunan, pohon, pagar, teralis atau tanaman sayuran kebun lainnya.

Sementara 6 jam dianggap minimum, beberapa sayuran bahkan mungkin memerlukan 8 jam atau lebih sinar matahari.

Sayuran-sayuran ini menggunakan energi yang diperoleh dari sinar matahari melalui fotosintesis untuk menghasilkan buah.

Meskipun tanaman sayuran ini dapat tumbuh di tempat yang kurang cerah, namun tidak akan seproduktif yang menerima banyak sinar matahari setiap hari.

Untuk menentukan area taman atau halaman rumah yang menerima paparan sinar matahari penuh, Anda dapat membeli perangkat untuk mengukur sinar matahari atau menggunakan aplikasi di ponsel.

Perlu juga diingat bahwa banyak sayuran matahari penuh terbaik juga dapat ditanam dalam pot di balkon atau teras yang cerah.

Berikut ini beberapa tanaman sayuran yang membutuhkan sinar matahari langsung.

1. Kacang-kacangan

Dari kacang hijau hingga kacang polong kering, sayuran dengan sinar matahari penuh ini adalah salah satu yang paling mudah ditanam.