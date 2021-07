Geledah Lima Lokasi, Penyidik Pidsus Kejati Babel Amankan 189 Item Barang Bukti

Ist Kejati

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bangka Belitung, menyita sejumlah barang bukti pada penggeledahan, di lima titik lokasi terkait perkara dugaan Tipikor kegiatan Right Of Way (ROW) tahun 2018 - 2020, Kamis (8/7/2021) kemarin.