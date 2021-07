Satgas Penanganan Covid-19 Beberkan Faktor Penyebab Masifnya Kasus Corona di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.709 orang pada 1-8 Juli 2021.

Pada hari Kamis 8 Juli 2021, tercatat ada penambahan 288 orang terkonfirmasi Covid-19 di Bangka Belitung.

Secara nasional angka itu menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan ke-18 penambahan harian kasus Covid-19, dengan kumulatif 22.901 orang.

Itu artinya orang yang terkonfirmasi Covid-19 satu pekan ini meningkat dibandingkanpekan sebelumnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Belitung Andi Budi Prayitno mengungkapkan penularan Covid-19 masif masih terjadi terutama di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, lalu Kabupaten Bangka Selatan.

Kenaikan kasus tertinggi yakni, Kabupaten Belitung naik dua kali lipat (102 vs 210), Kota Pangkalpinang naik 60% (180 vs 288) dan Kabupaten Bangka naik 63,4% (123 vs 201).

Sedangkan angka insiden kumulatif tertinggi (Per 100.000 Penduduk) yakni, Kota Pangkalpinang 2861,00 kasus, Kabupaten Belitung 1672,84 kasus, dan Kabupaten Bangka Tengah : 1524,23 kasus.

Dari data tersebut, kata Andi Budi Prayitno, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pekan terakhir kemarin mengalami kenaikan sebesar 77,6% dibanding pekan sebelumnya, dimana 49,71% kasus positif Covid-19 berasal dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Bangka Belitung juga naik. Adapun kasus meninggal dunia Covid-19 sebanyak 33 orang.

Kasus kematian atau orang meninggal Covid-19 terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, lalu Kabupaten Belitung Timur.