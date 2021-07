Soal Penggeledahan Tim Pidsus Kejati, PLN UIW Bangka Belitung Hormati Proses Hukum

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bangka Belitung (Babel), telah menyita sejumlah barang bukti pada penggeledahan, di lima titik lokasi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kegiatan Right Of Way (ROW) Tahun 2018 - 2020, Kamis (8/7/2021) kemarin.

Sementara itu, informasi yang diperoleh Bangkapos.com bahwa ada lima titik penggeledahan yang dilakukan tim Pidsus Kejati Babel tersebut, dua di antaranya PT Haleyora Power dan PLN UIW Bangka Belitung.

Saat dikonfirmasi Bangkapos.com, pihak PLN UIW Bangka Belitung mengaku menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini, dan akan bekerjasama dengan sebaik-baiknya," ujar Manager Komunikasi PLN UIW Bangka Belitung, Tri Putra Septa, Jumat (9/7/2021).

Sebelumnya diberitakan, satu di antara lokasi penggeledahan Tim Pidsus Kejati Babel, yakni Kantor Haleyora Power area Bangka, di jalan Jenderal Sudirman, Gabek Pangkalpinang, Kamis (8/7/2021).

Sejumlah barang bukti yang disita. Tim juga mendapatkan dokumen barang bukti 189 item, berupa 189 dokumen, komputer, laptop. Barang bukti tersebut disita di lima titik penggeledahan.

Hanya saja, Penyidik Pidsus Kejati Babel, belum memberikan penjelasan secara rinci lima titik lokasi yang digeledah tersebut.

Namun pihak kejaksaan ini mengakui jika kemarin, melakukan penggeledahan di lima lokasi yang dimaksud.

"Kemarin kami melakukan penggeledahan di lima titik, di mulai dari siang hingga malam pukul 20.30 WIB, dari lima titik itu disita barang bukti item item dokumen yang ada di laptop dan komputer, " kata Aspidsus Kejati Babel, Ketut Winawa, Jumat (9/7/2021). (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)