Suzuki All New Ertiga, Mobil Kebanggaan Keluarga

Suzuki All New Ertiga adalah mobil kebanggaan Keluarga Indonesia termasuk di Bangka Belitung.

BANGKAPOS.COM -- Kebutuhan mobilitas dalam menemani momen berharga bersama keluarga menjadi prioritas utama di masa saat ini.

Suzuki All New Ertiga berkapasitas 7 penumpang dengan fitur andalannya yaitu AMIN (Aman, Mewah, Irit dan Nyaman).

Mobil kebanggaan keluarga ini menawarkan banyak keunggulannya dibandingkan para pesaingnya.

All New Ertiga ini sangat laku keras dan sukses di Bangka Belitung serta mendominasi penjualan terbanyak di kelasnya dan pimpin market share nomor 1 berturut-turut beberapa tahun belakangan ini terutama di tahun 2020 kemarin.

Harga Suzuki All New Ertiga tetap terjangkau, apalagi saat ini ada program dari pemerintah mengenai free PPnBM.

Pemerintah resmi memperpanjang diskon pajak barang mewah atau PPnBM 100 persen untuk tipe mobil Ertiga dan XL 7 hingga Agustus tahun ini.

Harga All New Ertiga cukup beli dengan harga mulai Rp180 jutaan saja atau dengan angsuran mulai Rp3 jutaan dengan cash back hingga puluhan juta.

Selain itu, dapatkan juga uang belanja jutaan rupiah dengan total hingga Rp100 juta serta hadiah langsung produk elektronik khusus pembelian hingga bulan ini.

“Suzuki All New Ertiga sebagai mobil kebanggaan keluarga di Bangka Belitung memberikan promo yang sangat terjangkau,” ucap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi dari rilis yang diterima Bangka Pos Group, Sabtu (10/07/2021).

Performa mesin All New Ertiga dengan mesin baru berkode K15B. Mesin ini memberikan lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138Nm di 4.400 rpm.

Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan dan irit BBM.

Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4 yang irit dan ramah lingkungan.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (*/t4)