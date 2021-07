All New NMAX 155 Connected yang Bikin Aktivitas Berkendara Terasa Nyaman, Ini Keunggulannya

Pengendara All New NMax Connected yang berboncengan atau membawa penumpang (tandem riding) di jok belakang.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sepeda motor memang menjadi salah satu alat mobilitas favorit masyarakat khususnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Selain lebih praktis, sepeda motor dinilai efektif dalam menghadapi kemacetan lalulintas sehingga dapat menghemat waktutl tempuh.

Dalam menggunakan sepeda motor terkadang masyarakat juga tidak berkendara seorang diri (single riding), melainkan sering berboncengan atau membawa penumpang (tandem riding) di jok belakang.

Oleh karena itu, tidak heran jika banyak dari masyarakat yang menginginkan sepeda motor dengan tingkat kenyamanan maksimal.

Melihat kebutuhan tersebut, All New NMAX 155 Connected ABS dinilai menjadi pilihan yang tepat.

Karena skutik premium satu ini, menyajikan beragam fitur unggulan yang mampu memberikan rasa #nyamanMAXImal saat sedang berkendara, baik itu seorang diri maupun saat berboncengan.

“Sebagai motor yang telah diakui mutu dan kualitasnya melalui puluhan penghargaan bergengsi, All New NMAX 155 Connected selalu dapat menghadirkanpl pengalaman berkendara yang menyenangkan,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dalam rilis yang diterima Bangkapos.com, Selasa (13/7/2021).

“Dengan posisi riding yang rileks serta beberapa fitur pendukung lainnya, seperti suspensi belakang yang dapat diseteld an juga Jok yang panjang dan lebar. All New NMAX 155 Connected lebih nyaman digunakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas harian maupun hobi seperti touring jarak jauh.”

Adapun beberapa fitur pada All New NMAX 155 Connected ABS yang mendukung kenyamanan saat berkendara adalah sebagai berikut:

1. Posisi riding yang rileks