Pasokan Cabai Lokal Tergolong Kurang, Harga Cabai Rawit Lokal Masih Tinggi

BANGKAPOS.COM - Harga cabai rawit di kalangan pedagang pasar Pangkalpinang masih tergolong tinggi, berkisar Rp 90 ribu-Rp100 ribu per kilogram.

Pedagang Cabai Pasar Pagi Pangkalpinang, Alex menyebutkan harga cabai rawit lokal saat ini dijual Rp 90 ribu per kilogram, sementara kalau dijual per ons Rp10 ribu.

Sedangkan harga cabai besar atau cabai keriting Rp 34 ribu per kilogram.

Alex menyebutkan, pasokan cabai rawit maupun keri­ting lokal saat ini memang tergolong kurang, pihaknya pun kini lebih banyak me­nyetok cabai dari luar.

“Kalau cabai luar dari Pulau Jawa Rp 76 ribu per kilogram dan Rp 8.000 per ons. Sementara cabai besar Rp 28 ribu per kilogram,” ucapnya.

Menurutnya, kurang lebih sekitar dua minggu yang lalu harga cabai rawit lokal di tempatnya mencapai Rp 110 ribu per kilogram dan beberapa pekan ini mulai menurun.

“Kemarin sempat naik karena pasokan kurang cabai lokal dan dari luar. Sementara saat ini pasokan dari luar yang banyak,” katanya.

Terpisah, Anot pedagang cabai dan sayur di Pasar Induk Pangkalpinang menyebutkan harga cabai rawit lokal Rp100 ribu per kilogram.

“Cabai rawit lokal Rp100 ribu per kilogram, cabai rawit luar Rp90 ribu per kilogram. Cabai besar luar per kilogram Rp35 ribu dan per ons Rp4.000,” kata dia.

Anot menambahkan, sekarang harga cabai fluktuatif atau berubah-ubah. (t4)