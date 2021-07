Suzuki New Carry Pick Up Rajanya Pick Up di Babel

New Carry Pick Up

· DP Mulai 8 Jutaan

· Angsuran Mulai 3 Jutaan

· Free Angsuran 1 Bulan

· Uang Belanja total hingga 100 juta

· Hadiah Langsung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nama Suzuki sudah tidak asing lagi di Bangka Belitung. Apalagi bagi para pelaku usaha dan penggunanya karena mobil ini memiliki keunggulan dengan konsep ILMU yaitu : Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muat banyak, serta Untung diujung. Konsep ini menjadikan New Carry sebagai Rajanya Pick Up di Indonesia.

Suzuki di Bangka Belitung berhasil menorehkan pencapaian positif melalui peningkatan pangsa pasar terutama penjualan new carry pick up Serta dari tahun ke tahun Suzuki memimpin market share di Bangka Belitung secara berturut-turut. Terutama di tahun 2020 kemarin. Dengan ini, Suzuki semakin optimis akan mendongkrak penjualan Suzuki di Bangka Belitung ini.

Berbagai keunggulan lainnya Suzuki New Carry Pick Up terus menjadi andalan para pelaku usaha dan penguasaha.di tahun 2021 Suzuki New Carry Pick Up juga menyabet penghargaan Best Pick Up di ajang Otomotif Award 2021.

“Kami harapkan Suzuki terus bisa memenuhi kebutuhan konsumen komersial di Bangka Belitung. Untuk itu, agar penggunaannya lebih fungsional dan semakin menguntungkan pelaku usaha dan penggunaannya ucap pompi, marketing support PT. Jagorawi Motor

Suzuki akan terus berupaya menghadirkan produk-produk berkualitas dan mendukung para pelaku usaha untuk membangkitkan perekonomian Indonesia khusunya di Bangka Belitung”, Tambah pompi