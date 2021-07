Banjir Pujian, Begini Pesona Aktris Cantik Luna Maya yang Tak Tergerus di Usia 37 Tahun

BANGKAPOS.COM - Aktris cantik Luna Maya, pesonanya seolah tak pernah tergerus meski telah sekian lama bergelut di dunia entertain.

Penampilan maupun kisah percintannya kerap menjadi perbincangan hangat dan sorotan para netizen di Indonesia.

Baru-baru ini, mantan kekasih Ariel NOAH tersebut kembali mengunggah foto dirinya saat tengah berlibur ke Pulau Bali tepatnya di Villa Lilibel.

Foto tersebut diabadikan dalam akun instagram miliknya @lunamaya.

Dalam postingan tersebut, Luna menggunggah dua slide foto miliknya.

Slide pertama memperlihatkan Luna yang sedang duduk bersantai di sebuah kursi kayu sambil menyelonjori kedua kakinya. Ia tampak memukau dalam balutan mini dress berwarna merah muda.

Dalam foto tersebut ia mengenakan topi dan menutupi sebagian wajahnya, seperti nampak rebahan ria ditemani asrinya keadaan villa.

Di slide foto kedua, Luna tampak berdiri di samping kolam renang, sambil memakai topinya dan mengangkat wajah ke atas menantang matahari.

Luna maya juga membubuhkan caption dalam unggahannya ini

"A place that is our home away from home @villalilibelbali. Nothing fills my heart like the sounds of nature," ujarnya.