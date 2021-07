Cara Supaya Tak Dimasukkan ke Grup WhatsApp Tanpa Izin

BANGKAPOS.COM - Bagi kamu pengguna WhatsApp tentu pernah merasakan dimasukkan ke sebuah grup tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa izin.

Meski dilakukan oleh orang yang sudah kita kenal, bagi sebagian orang hal ini tetap saja cukup menyebalkan.

Namun jangan khawatir, bila Anda memasukkan pengguna yang dimasukkan ke grup WhatsApp tanpa izin, ada cara untuk menolaknya.

WhatsApp memiliki fitur untuk membatasi agar tidak dimasukkan ke dalam grup tanpa izin.

fitur ini bisa ditemukan dengan mudah di halaman pengaturan akun pengguna WhatsApp. Cara mengaturnya pun tidak sulit.

Bagaimana caranya? Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

Buka menu “settings” atau pengaturan pada WhatsApp. Caranya tekan tanda tiga titik di pojok kanan atas pada halaman beranda WhatsApp.

Kemudian pilih “Akun”

Selanjutnya pilih “Privasi”, dan

Pilih "Grup"

Setelah menu “Groups”, Anda akan diberi tiga pilihan tentang siapa saja yang bisa langsung memilih undangan pengguna ke dalam sebuah grup.

Ketiganya yaitu "Everyone" yang berarti semua orang tanpa bisa memasukkan Anda ke grup, jika memilih "My contacts" artinya hanya mereka yang ada di daftar kontak yang bisa dimasukkan ke grup, dan "Nobody" atau tak ada sama sekali memasukkan.

Bila memilih “Nobody” artinya, artinya Anda tidak dapat langsung dimasukkan begitu saja ke grup WhatsApp tanpa izin terlebih dahulu.