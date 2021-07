Hadir Icon Baru di Pangkalpinang Gapura Selamat Datang Berbentuk Logo Senyuman di Jalan Mentok

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Tak henti-hentinya ibu Kota Provinsi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang terus berbenah, selalu menghadirkan hal yang baru untuk masyarakat.

Kali ini hadir icon baru kota beribu senyuman yakni gapura penyambut atau gapura selamat datang dari perbatasan Kace Timur dan Kampung Keramat Kota Pangkalpinang.

Gapura yang dari sisi design tak jauh berbeda dengan tugu simpang lima itu disebutkan Wali Kota Pangkalpinang sebagai icon baru Kota Beribu Senyuman.

Ditulliskan Maulan Aklil (Molen) dalan akun instgaramnya di @maulanaklil "Satu lagi icon kota beribu senyuman sudah selesai, pintu gapura jalan mentok perbatasan PGK dan KACE. Gapura ini bantuan dari @banksumselbabelpangkalpinang terimakasih ya.. Sudah ikut membantu membangun kota beribu senyuman Dan terima kasih untuk desainnya TKW, LH, Bapeda berkolaborasi cakep, terus bikin cakep kota PGK beribu senyuman," cuit Molen dalam caption foto tiga slide gapura baru itu.

Postingan tersebut pun mengundang banyak komentar positif warganet yang menyebutkan gapura tersebut keren.

Seperti akun nanda_nanduttt02 "keren pak pgk sekarang pak," tulisnya.

Selain itu banyak komentar lainnyang turut memuji gapura tersebut.

Sementara, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, Andy Andriadoria menyebut, makna dari design gapura perbatasan anatar Kota Pangkalpinang dengan Kace Timur Kabupaten Bangka itu adalah sebuah alat senjata parang yang dibuka tutupnya yang juga merupakan alat senjata tradisonal Bangka Belitung.

Menurut Andy, gapura itu dibangun dari bantuan CSR Bank Sumselbabel.

Berbentuk seperti logo senyuman icon kota Pangkalpinang, jika hanya sebelah menandakan bentuk parang tapi jika digabungkan berbentuk logo beribu senyuman.

"Gapura adalah hal pertama yang menyapa mata orang, dengan gapura, citra muka suatu area dirancang. Sebagai garis batas wilayah, gapura juga menjadi penanda hidupnya suatu komunitas. Tampak lasercutting memiliki motif kain cual dan gapura yg berbentuk pisau parang (sebagai senjata khas daerah Bangka Belitung)," kata Andy kepada Bangkapos.com, Minggu (18/7/2021).

Menurutnya, dengan bentuk, warna dan aksesoris gapura dianggap sebagai penanda identitas kultural bagi masyarakat Pangkalpinang, yang modern, dan kukuh mempertahankan sejarah lokal.

"Karena gapura merupakan wujud ungkapan selamat datang serta mewakili keramahan dan rasa hormat tuan rumah kepada tamu yang akan berkunjung, maka harapannya baik kepada masyarakat Pangkalpinang dan juga pendatang, dapat saling menjaga dan menjalin harmonisasi," jelasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)