H-1 Idul Adha 1442 H, Harga Daging Sapi Segar Paling Mahal Rp150.000, Cabai Rawit Lokal Rp110.000

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jelang Idul Adha 1442 Hijriah, harga daging sapi segar di Pasar Pangkalpinang terpantau lebih murah dibanding penjualan pada Idul Fitri 1442 Hijriah lalu.

Sedangkan harga bumbu dapur, seperti cabai rawit dan bawang, mengalami kenaikan dari hari biasanya.

Jery (25), pedagang daging sapi di Pasar daging Pangkalpinang mengatakan meski sudah memasuki H-1 lebaran idul Adha 2021 atau tahun 1442 Hijriah tampak para pembeli tak seramai menjelang hari raya Idul Fitri kemarin.

"Lumayan ramai hari ini cuman dibandingkan dengan hari raya idul Fitri kemarin masih sepi, karena hari Idul Adha ini termasuk hari raya kurban," kata Jery, Senin (19/7/2021).

Untuk harga menurut Jery daging kualitas nomor 1 mencapai Rp150.000 per kilogram, sementara kualitas nomor 2 Rp120.000 per kilogram.

"Harga daging segar nomor 1 Rp150.000 per kilogram, nomor 2 Rp120.000 per kilogram, tulang Rp100.000 per kilogram, tetel dan babat Rp50.000 per kilogram," sebutnya.

Kata Jery, untuk modal daging sapi segar para pedagang mengeluarkan Rp125.000 per kilogram.

Dia menjelaskan, kualitas daging nomor 1 itu daging segar yang tak ada campuran tetel di daging, sedangkan nomor 2 campur.

Katanya lagi, harga daging saat ini lebih murah ketimbang Idul Fitri kemarin memang faktor hari raya kurban.

Sebelumnya menjelang hari raya Idul Fitri tahun ini, harga daging segar di tempatnya mencapai Rp170.000 per kilogram.