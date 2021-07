Maria Vania Unggah Pose di Atas Matras, Netizen Malah Sebut Sesuatu Mirip Maria Ozawa

BANGKAPOS.COM - Presenter cantik Maria Vania kembali mencuri perhatian publik.

Perempuan 30 tahun ini memang kerap membagikan unggahan potret dirinya di media sosial.

Seolah menjadi hal yang ditunggu oleh para penggemarnya, Vania kembali mengunggah dirinya yang tampil sensual dengan pakaian serba hijau.

Sambil membusungkan dadanya yang mengenakan sport bra, ia berpose seksi duduk bersimpuh diatas matras olahraganya.

Lekuk tubuhnya pun terlihat sangat jelas dengan tatapan yang menggoda.

Ditambah lagi bagian atas celana pendeknya dilipat kebawah yang memperlihatkan tato kupu-kupu di bagian atas bokongnya.

"Happy like a butterfly, sting like a bee. This is me" tulis Maria Vania di Unggahan tersebut (17/7/2021).

Walaupun membelakangi kamera, potret dirinya dengan rambut dikuncir ponytail itu berhasil membuat para kaum adam salah fokus

Netizen pun dibuat tak berkedip dengan paras cantik serta bokong seksi dirinya tersebut.

Berikut komentar netizen yang dikutip dari unggahan tersebut

"Mirip tatoo ya maria ozawa" tulis @jindi_decesar

" salfok sama tattonya kak Vania" ujar @e.maulana11

"gemes gak sih," timpal akun @vickykciv95

Maria Vania Tampil dengan Tatonya

(instagram/maria_vaniaa)

Alasan Vani mengapa dirinya memilih kupu-kupu sebagai tato di panggulnya karena menceritakan perjalanan hidupnya.

Ia mengibaratkan kehidupan seperti serangga tersebut. Ia juga mempercayai arti kupu-kupu dalam mitologi Jepang yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan. (Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)