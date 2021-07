Telkomsel Gelar DIGIHACKACTION, Perkuat Kapabilitas Talenta Periklanan Digital

BANGKAPOS.COM -- Telkomsel, melalui Telkomsel Digital Advertising (DigiAds), kembali menghadirkan inisiatif baru untuk mendorong pertumbuhan talenta digital di Indonesia dengan menggelar program bertajuk DIGIHACKACTION atau DIGItal HACKathon ACTION.

Hadirnya program ini sekaligus menjadi cara Telkomsel untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam membuka lebih banyak kesempatan bagi pengembangkan talenta digital anak negeri menghadirkan solusi periklanan digital yang efektif untuk semua lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat guna.

SVP Digital Advertising & Banking Telkomsel Ronny Wilimas Sugiadha mengatakan, "Telkomsel sebagai leading digital company terus bergerak maju membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi para talenta digital untuk menciptakan solusi terdepan bagi sektor periklanan digital. Kami pun memaknai program.

IGIHACKACTION ini sebagai jembatan untuk mendorong layanan Telkomsel DigiAds terus tumbuh menjadi penyedia solusi periklanan dan pemasaran digital yang lengkap, fleksibel, terintegrasi, dan inovatif melalui prinsip best customer-centric solution."

DIGIHACKACTION merupakan program hackathon Telkomsel DigiAds yang mengusung tema "The 1st Adtech and Martech Hackathon in Indonesia" yang diinisiasi berkat kolaborasi Telkomsel DigiAds bersama Telkomsel Innovation Center (TINC) dan DS (Daily Social). Program ini mengusung prinsip dan nilai ACTION perusahaan dalam menciptakan konsep ide serta ruang lingkup penggunaan dan pengaplikasian teknologi periklanan (Advertising Technology) dan teknologi pemasaran (Marketing Technology) terkini, sehingga dapat menjadi solusi yang dapat digunakan untuk kepentingan bisnis, khususnya UMKM.

SVP Corporate Strategy and Strategic Investment Telkomsel Andi Kristianto menambahkan, “Melalui kolaborasi ini, kami membuka peluang dan kesempatan bagi seluruh talenta unggul terutama di bidang teknologi digital dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkolaborasi dan menghasilkan solusi bisnis periklanan dan pemasaran digital yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya para UMKM. Para peserta dapat mendaftarkan ide, prototype, Minimum Viable Product (MVP) ataupun produk solusi yang sudah memiliki nilai komersial di program DIGIHACKACTION.

Kedepannya solusi-solusi terbaik akan berkesempatan mengikuti program pengembangan bisnis atau proses inkubasi dan akselerasi melalui corporate accelerator Telkomsel, yaitu Telkomsel Innovation Center (TINC).

Melalui program DIGIHACKACTION, Telkomsel ingin menciptakan sebuah sarana bagi para pengembang teknologi berbakat (perangkat keras dan lunak) dan juga partisipan dari berbagai sektor untuk mengembangkan teknologi nyata yang bermanfaat bagi industri dan bisnis. Dengan demikian, DIGIHACKACTION diharapkan mampu menjawab dan menciptakan solusi kebutuhan digital advertising dan digital marketing yang sangat relevan dengan kebutuhan pasar terkini.

Tak hanya itu, DIGIHACKACTION sekaligus membuka peluang Telkomsel dalam meningkatkan dan menguatkan Brand Value dan Brand Position Telkomsel DigiAds di sektor pasar industri teknologi digital di Indonesia, serta memberikan peluang ekspansi bisnis dengan pengembangan dan penciptaan inovasi canggih pada produk dan layanan Telkomsel DigiAds di masa depan.

Program DIGIHACKACTION diselenggarakan mulai 28 Juni hingga akhir Agustus 2021 secara daring dengan menghadirkan tiga tantangan, yakni Advertising and Marketing Direct Solution, Advertising and Marketing Support Solutions, dan Digital Advertising Product and Service Enhancement and Improvement. Para peserta akan menadapatkan tantangan untuk membuat ide dan solusi dalam ruang lingkup inovasi maupun improvisasi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan peningkatan nilai produk dan layanan sesuai keminatan pasar dan keminatan para targeted customer (persona) Telkomsel DigiAds.

Telkomsel menargetkan sebanyak 250 ide dari peserta, baik individu maupun tim, yang nantinya akan dilakukan proses screening oleh para juri berpengalaman untuk tersaring menjadi 10 finalis terbaik. Dari 10 finalis tersebut, akan dipilih 3 pemenang program DIGIHACKACTION dengan total hadiah senilai 100 juta rupiah dan kesempatan untuk bekerja sama dengan Telkomsel DigiAds dalam tahapan proses inkubasi dan akselerasi selanjutnya. Informasi lengkap serta pendaftaran program DIGIHACKACTION dapat diakses melalui www.digihackaction.id.

"Penyelenggaraan program DIGIHACKACTION merupakan bagian dari pembaruan identitas perusahaan yang membawa semangat dan strategi untuk menghadirkan lebih banyak solusi digital di sektor periklanan dan pemasaran digital di Indonesia. Dengan demikian, Telkomsel DigiAds akan memiliki sebuah solusi terbaik berbasis customer and market centric yang dapat dikembangkan menjadi aset dan engine baru berikutnya. Ke depan, akan ada lebih banyak lagi inisiatif terkini Telkomsel yang mengakselerasikan transformasi digital untuk meningkatkan nilai dan kemampuan talenta digital hingga startup di Indonesia," pungkas Ronny. (*)