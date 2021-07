Media Asing Beri Kabar Baik ke Penyintas Covid-19, Antibodi Bertahan 9 Bulan Setelah Infeksi

BANGKAPOS.COM — Antibodi COVID-19 bertahan setidaknya sembilan bulan setelah infeksi.

Pengujian seluruh kota Italia menunjukkan tingkat antibodi tetap tinggi sembilan bulan setelah infeksi SARS-CoV-2, baik yang bergejala atau tidak bergejala.

Para peneliti dari University of Padua dan Imperial College London menguji lebih dari 85 persen dari 3.000 penduduk Vo', Italia, pada Februari/Maret 2020 untuk infeksi SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, dan mengujinya. lagi pada Mei dan November 2020 untuk antibodi terhadap virus.

Kekuatan respon imun tidak tergantung pada gejala dan tingkat keparahan infeksi

Dr Ilaria Dorigatti

Tim menemukan bahwa 98,8 persen orang yang terinfeksi pada Februari/Maret menunjukkan tingkat antibodi yang terdeteksi pada November, dan tidak ada perbedaan antara orang yang menderita gejala COVID-19 dan mereka yang tidak menunjukkan gejala. Hasilnya dipublikasikan hari ini di Nature Communications.

Tingkat antibodi dilacak menggunakan tiga 'pengujian' - tes yang mendeteksi berbagai jenis antibodi yang merespons bagian virus yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara semua jenis antibodi menunjukkan beberapa penurunan antara Mei dan November, tingkat peluruhan berbeda tergantung pada pengujian.

Tim juga menemukan kasus tingkat antibodi meningkat pada beberapa orang, menunjukkan potensi infeksi ulang dengan virus, memberikan dorongan pada sistem kekebalan tubuh.

Tingkat antibodi

Penulis utama Dr Ilaria Dorigatti, dari MRC Center for Global Infectious Disease Analysis dan Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA) di Imperial, mengatakan: “Kami tidak menemukan bukti bahwa tingkat antibodi antara infeksi bergejala dan tanpa gejala berbeda. signifikan, menunjukkan bahwa kekuatan respon imun tidak tergantung pada gejala dan tingkat keparahan infeksi.

“Namun, penelitian kami menunjukkan bahwa tingkat antibodi bervariasi, terkadang sangat mencolok, tergantung pada tes yang digunakan. Ini berarti bahwa kehati-hatian diperlukan ketika membandingkan perkiraan tingkat infeksi pada populasi yang diperoleh di berbagai belahan dunia dengan tes yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.”