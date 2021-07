Anthony Ginting dari Indonesia tentang Persahabatan yang Mendorongnya ke Puncak

BANGKAPOS.COM -- Atlet bulu tangkis itu bertekad untuk meraih penghargaan tertinggi di awal karirnya saat ia bersiap untuk debutnya di Olimpiade di Tokyo

Laman resmi olympics.com, mengupas habis kekuatan tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dalam artikel berjudul "Indonesia's Anthony Ginting on the friendship pushing him to the top,".

Pada artikel itu, sebagai pemain bulu tangkis muda, pebulu tangkis Indonesia meraih perunggu di Youth Olympic Games 2014 di Nanjing dan terus mengumpulkan medali sepanjang karir seniornya.

Anthony Sinisuka Ginting tidak asing dengan kemenangan.

Sekarang Ginting mengincar hadiah utama ketika dia melakukan debut Olimpiade di Tokyo, dan berbagi keinginannya secara eksklusif dengan Olympic Channel.

"Saya pikir jika saya berhasil memenangkan medali Olimpiade, terutama emas, pasti akan sangat berarti." - Anthony Sinisuka Ginting ke Olympic Channel

Dia telah mengumpulkan empat gelar sejak musim rookie di sirkuit tur dunia pada tahun 2015, dua di antaranya diperoleh dengan mengalahkan juara dunia dua kali Momota Kento di final.

Pemain berusia 24 tahun ini tidak ingin usianya menjadi penghalang untuk sukses, karena ia berusaha untuk mencapai kesuksesan di awal karirnya.

"Saya tidak ingin menunggu sampai saya jauh lebih tua untuk menjadi sukses. Saya ingin sukses sekarang." -Anthony Sinisuka Ginting.

Bulu tangkis bergabung dengan karangan bunga Olimpiade pada tahun 1992 dan Alan Budikusuma dari Indonesia meraih medali emas tunggal putra perdana.