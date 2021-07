Selain Olahraga, Begini Cara Ariel Tatum Mengatur Asupan Gizi Agar Tubuh Tetap Fit

BANGKAPOS.COM - Penampilan artis cantik Ariel Tatum kerap menjadi sorotan netizen. Betapa tidak,ia selalu mampu menunjukkan pesonanya yang membuat banyak orang terpikat.

Di akun media sosial instagramnya @arieltatum, dirinya pun kerap membagikan momen kegiatannya ketika sedang melakukan olahraga yoga.

Seperti postingan aktivitas olah raga terbaru pada (21/06/2021) lalu, Ariel menyita perhatian netizen.

Pada postingan itu, Ariel Tatum nampak sedang melakukan olah raga yoga di sebuah ruangan.

Ia menampilkan pose tubuh sedang headstand, yakni posisi kepala berada di bawah, satu kaki lurus dan kaki yang lainnya ditkekukkan.

Ariel juga membubuhi caption panjang tentang pendapatnya melakukan aktivitas yoga.

Orang yang suka yoga dan meditasi pasti zen.’⠀

⠀

Cuma bisa ketawa tiap denger kalimat itu dari orang lain. Karena justru kalo gw pribadi, merasa sangat amat out of touch sama diri gw secara fisik, emosional dan spiritual, jadi gw harus yoga dan meditasi HAHAHA. ⠀

⠀

It’s been a constant battle to go through this never-ending growth. But a wonderful one indeed. Gw yoga dari tahun 2016, tapi belum semua pose gw bisa. Sudah pernah berhasil headstand dengan baik, tapi bukan berarti selamanya akan bisa. Sama kayak hidup. It’s an ongoing process that we need to embrace. Every part of it. Even if you have to do the same damn thing twice, at least you know how to do it better this time. ⠀

⠀

Swipe to the last slide for another reason why you should start doing yoga if you haven’t already.⠀

⠀

Keep moving. Keep growing.

Happy International Day of Yoga. ⠀

Namascray.

(*)