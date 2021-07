Suarnawan Enjoy Tugas di Babel, Berharap Kajati Baru Lanjutkan Gebrakan yang Telah Dirintis

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, I Made Suarnawan mengaku enjoy selama bertugas di Bangka Belitung.

Bahkan I Made Suarnawan kagum, dengan keramahan serta kekompakan masyarakat Bumi Serumpun Sebalai. Baginya, nuasa kerukunan seperti ini belum tentu di dapat di daerah lain.

"Saya enjoy di sini warga masyarakatnya begitu welcome, saya benar benar memberikan apresiasi kepada warga Babel, luar biasa," kata I Made Suarnawan, menceritakan kesan kesanya selama bertugas di Babel, Kamis (22/7/2021).

“Karena di tempat lain belum tentu dengan kekompakan dan dukungan masyarakatnya sehingga kami dapat bekerja dengan nyaman.”

Pada kesempatan itu, I Made Suarnawan juga memohon doa restu serta dukungan semua pihak menyongsong tugas dirinya di tempat baru.

Dia juga tak lupa meminta semua pihak membuka pintu maaf jika selama 11 bulan bertugas di Babel terdapat kesalahan baik secara pribadi ataupun kedinasan.

"Kami mohon doa restu karena tanggal 29 ini kami akan pelantikan di Kejagung," kata Suarnaman seraya memohon maaf jika selama bertugas ada kesalahan dan kekhilafan dirinya.

Dirinya berharap Kajati yang baru nantinya dapat meneruskan program serta gebrakan yang telah di rintis.

Pengusutan kasus dugaan korupsi

Tipikor kegiatan Right Of Way (ROW) tahun 2018 - 2020 PLN baru baru ini, menjadi salah satu gebrakan I Made Suarnawan saat menjabat di Bangka Belitung.