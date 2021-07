Taufik Hidayat Sebut Kunci Kekuatan Mental Ginting dan Christie di Olimpiade Tokyo 2020

BANGKAPOS.COM -- Taufik Hidayat Sebut Kunci Kekuatan Mental Ginting dan Christie di Tokyo 2020.

Laman resmi olympics.com, membedah kekuatan tunggal putra Indonesia dalam artikel berjudul "Taufik Hidayat says mental strength key for Ginting and Christie at Tokyo 2020,".

Pada artikel itu, Taufik Hidayat, Juara Olimpiade 2004, berbagi apa yang diperlukan oleh Anthony Ginting dan Jonatan Christie dari Indonesia untuk mencapai kesuksesan pada debut Olimpiade mereka.

Meski sudah pensiun dari bulu tangkis tujuh tahun lalu, Taufik Hidayat tetap menjadi legenda di Indonesia.

Pebulutangkis kelahiran Bandung itu membuat negara itu heboh ketika ia meraih emas di Olimpiade 2004 di Athena, mengakhiri kekeringan gelar tunggal putra sejak Alan Budikusuma memenangkan emas perdana di Barcelona 1992.

Tidak ada orang Indonesia lain yang berhasil mengulangi prestasi itu sejak itu.

Hidayat melihat kembali momen menentukan itu secara eksklusif dengan Olympic Channel, dan membagikan pemikiran dan sarannya kepada calon medali negaranya, Anthony Ginting dan Jonatan Christie, yang akan melakukan debut Olimpiade di Tokyo 2020.

"Saya adalah satu-satunya dari 240 juta orang di Indonesia... yang berhasil meraih medali emas Olimpiade." - Taufik Hidayat ke Olympic Channel

Sejak Hidayat pensiun, Indonesia gagal menghasilkan pemain tunggal putra sekalibernya.

Namun, Ginting dan Christie dapat mencapai level itu dengan kenaikan bertahap mereka melalui peringkat dunia yang membuat mereka berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Olimpiade mendatang di Tokyo.