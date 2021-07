Cabai Rawit Lokal di Pasar Pangkalpinang Tembus Rp115-120 Ribu Per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Memasuki H+4 lebaran Idul Adha 1442 H, harga cabai rawit lokal di pasaran Kota Pangkalpinang masih terpantau tinggi.

Dibandingkan dengan menjelang lebaran, harga cabai rawit mengalami kenaikan.

Kendati demikian, suasana di Pasar Induk atau Pasar Pembangunan dan Pasar Pagi Kota Pangkalpinang cukup ramai pembeli.

Satu di antara penjual cabai di Pasar Induk atau Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang, Apri (35) menyebutkan harga cabai rawit lokal Rp120.000 per kilogram.

Harga cabai rawit lokal, luar dan keriting terpantau mengalami kenaikan selama beberapa hari ini.

"Cabai rawit lokal Rp120.000 per kilogram, Rp15.000 per ons. Cabai rawit luar Rp100.000 per kilogram, Rp12.000 per ons, cabai keriting Rp45.000 per kilogram dan Rp5.000 per ons," ujar Apri saat ditemui oleh Bangkapos.com, Jumat (23/7/2021).

Diakui Apri harga tersebut sudah terjadi sejak dua hari yang lalu. Sebelumnya harga cabai rawit lokal Rp110.000 per kilogram, per ons Rp12.000, cabai rawit luar Rp85.000-90.000 per kilogram, per ons Rp10.000, cabai keriting Rp45.000 per kilogram dan per ons Rp5.000.

Apri warga yang tinggal di Jl Trem itupun menyebutkan pasokan cabai lokal dan luar ambil ke agen, kadang petani langsung anter.

Sedangkan harga cabai rawit lokal di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang dihimpun oleh media ini berkisar Rp115.000-120.000 per kilogram.

"Harga cabai rawit lokal Rp115.000 per kilogram, kalau per ons Rp12.000. Ada juga yang harganya Rp120.000 per kilogram," kata Boy.