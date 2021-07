CATAT, Inilah yang Harus Dipersiapkan Sebelum Naik Pesawat di Masa PPKM, Unduh PeduliLindungi

Implementasi QR Barcode, Bandara Depati Amir Mulai Uji Coba

Catat 5 Faskes di Babel Terdata di NAR Kemenkes

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi.

Manager Of Airport Operation and Service PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Erwin Adiyasha mengimbau bagi masyarakat, segera mengunduh aplikasi PeduliLindungi agar memudahkan saat hendak bepergian via transportasi udara.

"Kepada calon penumpang, alangkah baiknya segera mengunduh aplikasi PeduliLindungi, karena seluruh penumpang khususnya di faskes, hasil pemeriksaan tes Covid-19 akan langsung dimasukan ke dalam aplikasi PeduliLindungi tersebut.

Kami rekomendasikan bila sudah melakukan pemeriksaan PCR, segera dimasukan ke dalam aplikasi, maka akan ada QR Code, nanti akan dilakukan scan di bandara, jadi tidak perlu menunjukan berkas begitu banyak lagi," kata Erwin.

Namun, pada masa transisi, implementasi dari surat edaran tersebut, baru untuk surat kesehatan tes PCR, sementara tes antigen masih dalam proses persiapan.

"Kita pelan-pelan uji coba sekarang, tetapi nanti trying yang akan disampaikan ke media itu sesuai kesepakatan minggu pertama bulan Agustus 2021. Kemudian, nanti bila masa transisi ini selesai akan kita pindah posisi ke check in counter, jadi nanti ketika berangkat, menggunakan jalur biasa, area berangkat dilakukan pemeriksaan keamanan dan di tempat check in langsung tunjukan QR Code,"kata Erwin.

Lebih lanjut, Dia menyebutkan keunggulan dari penerapan aplikasi PeduliLindungi selain calon penumpang lebih mudah, karena akan lebih cepat proses pemeriksaan dan layanan karena data kesehatan sudah langsung terintegrasi.

Namun, perlu dipahami calon penumpang sebaiknya melakukan tes covid-19 di 742 laboratorium yang terintegrasi dengan data New All Record (NAR) Kemenkes.