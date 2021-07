Lanud HAS Hanandjoeddin Peduli di Hari Bakti TNI AU, Gelar Khitan Massal dan Donor Darah

SUNATAN MASSAL - Danlanud H AS Hanandjoeddin Letkol Nav Rudy Hartono meninjau pelaksanaan kegiatan bakti sosial khitanan massal, Kamis (22/7).

ISTIMEWA/Lanud H AS Hanandjoeddin

BANGKAPOS.COM - Pangkalan TNI Angkatan Udara H AS Hanandjoeddin menggelar kegiatan khitanan massal gratis dan donor darah di Balai Prajurit Wira Angkasa Lanud H AS Hanandjoeddin, Kamis (22/7).

Kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-74 de­ngan puncak peringatan pada tanggal 29 Juli 2021 ini diikuti sebanyak 56 peserta dengan rincian sebanyak 15 orang peserta khitanan massal dan 41 peserta donor darah.

Komandan Lanud H AS Hanandjoeddin, Letkol Nav Rudy Hartono mengatakan, Hari Bakti TNI Angkatan Udara pada hakikatnya merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus bakti TNI khususnya Lanud H AS Hanandjoeddin kepada masyarakat setempat.

“Dalam kondisi sosial masyarakat seperti sekarang, maka kegiatan semacam ini akan menjadi perhatian yang prioritas. Disam­ping melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan bangsa,” ujar Rudy melalui siaran rilis Lanud H AS Hanandjoeddin.

Oleh sebab itu dirinya berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin.

Karena kegiatan seperti donor darah tak hanya semata-mata untuk membantu memenuhi kebutuhan tersedianya kebutuhan darah tapi bisa saja ada manfaat lain yang mungkin belum benyak diketahui sebagai pendonor selama ini.

“Saya berharap semoga semua kegiatan yang akan dilaksanakan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum. Selain itu, juga menjadi sarana pengikat tali persaudaraan yang erat yaitu, antara TNI khususnya Lanud H AS Hanandjoeddin dengan masyarakat,” katanya. (dol)