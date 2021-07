4 Penyebab Kolesterol Tinggi yang Perlu Diketahui

BANGKAPOS.COM - Kolesterol tak sepenuhnya buruk.

Kolesterol penting bagi tubuh kita karena membantu mentransportasikan lemak ke beberapa area tubuh sehingga dapat digunakan sebagai energi.

Masalah terjadi ketika kadar kolesterol di dalam tubuh kita menjadi tidak seimbang.

Melansir Verywell Health, jumlah kolesterol jahat (lipoprotein densitas rendah/LDL) tinggi dapat berkontribusi terhadap masalah kesehatan, seperti penyakit jantung dan stroke.

Menjaga keseimbangan kolesterol dalam tubuh dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan memastikan tubuh kita menggunakan energi secara efisien.

Banyak dari kita yang meyakini penyebab kolesterol tinggi adalah konsumsi makanan tertentu, padahal penyebab kolesterol tinggi adalah dari beberapa faktor.

Berikut penyebab kolesterol tinggi yang perlu kita ketahui:

1. Pola makan

Makanan yang kita konsumsi memberikan dampak terbesar terhadap jumlah kolesterol dalam darah.

Menurut Eat This, Not That, beberapa kebiasaan makan yang dapat memicu kolesterol tinggi antara lain: