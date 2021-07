Gaji Marc Marquez Kalahkan Valentino Rossi, Ini Daftar Gaji Terbaru 23 Pebalap MotoGP di 2021

BANGKAPOS.COM-Ajang balap sepeda motor MotoGP merupakan kejuaraan paling bergensi di dunia.

Tak ayal lagi, persaingan pebalap dan motor di kejuaraan ini merupakan yang terbaik di dunia.

Bertarung di MotoGP tentu bayaran yang didapat para pebalap tidak sedikit, apalagi pebalap masuk dalam kategori atlet profesional.

Lantas berapa gaji para pebalap MotoGP pada 2021?

Mengutip situs Sportingfree, pada 2021 gaji pebalap paling tinggi disandang pebalap Repsol Honda yaitu Marc Marquez dengan nilai kontrak 12 juta dollar AS per tahun.

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez (HONDA RACING CORPORATION)

Artinya jika dirupiahkan dalam setahun gaji pebalap asal Spanyol itu sebesar Rp 173 miliar.

Rinciannya sebesar 631.000 dollar AS tiap seri, atau sekitar Rp 9 miliar tiap balapan.

Di posisi kedua ditempati pebalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi.

Pada 2021 pebalap Italia itu menerima gaji 10 juta dollar AS per tahun atau setara Rp 144 miliar per tahun.

Pebalap yang baru mengumumkan pisah dengan Yamaha, Maverick Vinales berada di posisi ketiga dengan nilai kontrak 8 juta dollar AS atau setara Rp 115 miliar per tahun.