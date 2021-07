Masa PPKM, Bantuan Beras Akan Diantar Langsung ke Rumah Masyarakat

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Berdasarkan Petunjuk Teknis yang telah disampaikan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), PT Dos Ni Roha (DNR) akan mendistribusikan bantuan sosial berupa beras dengan metode door to door atau diantarkan langsung ke rumah.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Perwakilan DNR, Fery yang mengatakan DNR sebagai transporter akan mendistribusikan beras dengan sistem door to door, pada kegiatan diskusi dan rapat koordinasi yang dilakukan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama Kepala Dinas Sosial dan PMD Babel, Kepala PT Pos Indonesia, Kepala Perum Bulog Bangka, dan PT Dos Ni Roha (DNR) sebagai transporter, di Rumah Dinas Gubernur Babel, Sabtu (24/07).

"Sesuai juknis yang sudah disampaikan Perum Bulog kepada kami," ungkap Kepala Fery.

Penyaluran bantuan beras dalam pelaksanaannya, dikatakan Kepala Bulog Subdrive Bangka, Taufiqurokhmah, akan dilaksanakan oleh PT DNR sesuai penunjukan Perum Bulog Pusat.

"Kami telah menyiapkan petugas pengawal penyaluran beras ini untuk mengawal personil dari DNR mulai komoditi keluar gudang, hingga diterima oleh penerima manfaat," jelasnya.

"Berarti pekerjaan ini selesai oleh DNR, jika sudah sampai door to door," ungkap Gubernur Erzaldi memastikan.

Agar amanah ini dapat tersampaikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, Gubernur Erzaldi menyampaikan pentingnya sinkroniasi data. Usai mempertimbangkan, diambil keputusan untuk menggunakan data yang berasal dari Kemensos RI dikarenakan jumlah kuota lebih banyak.

"Saya mau, data by name by address disinkronkan dulu bersama DinsosPMD agar semua pihak memegang data dan narasi yang sama," tegas Gubernur Erzaldi.

Walau demikian, secara teknis Gubernur Erzaldi juga akan meminta dukungan personil (Bintara Pembina Desa) Babinsa dan (Bintara Pembina Kamtibnas) Babinkantibmas dari Kepolisian dan TNI untuk mengawal pelaksanaan pendistribusian yang akan dimulai pada Senin (26/07) ini.

"Saya minta, data yang telah diserahkan, diberikan kepada KadinsosPMD Babel sebagai laporan progres pelaksanaan penyaluran, ini harus disampaikan," tegasnya.