UPDATE - Inilah Daftar 94 Kabupaten Kota di 28 Provinsi yang Menerapkan PPKM Darurat Level IV

BANGKAPOS.COM -- PPKM Darurat level 4 atau PPKM Level IV mulai berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia. Tak hanya Jawa dan Bali, ada 21 provinsi yang juga menerapkan PPKM darurat level IV.

Perpanjangan PPKM Darurat Level IV ini akan berlangsung mulai 26 Juli hingga 8 Agustus 2021.

Sejumlah kota besar di luar pulau Jawa dan Bali seperti Medan, Palembang, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung, Padang dan Batam, jadi kota yang akan menerapkan PPKM Darurat level IV.

Total ada 94 kabupaten kota yang menerapkan PPKM Darurat Level IV.

Provinsi DKI Jakarta untuk seluruh Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4

Provinsi Banten yang masuk kriteria level 4 meliputi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Serang

Provinsi Jawa Barat yang masuk kriteria level 4 meliputi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya.

Provinsi Jawa tengah yang masuk kriteria level 4 meliputi, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk kriteria level 4 meliputi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta

Provinsi Jawa Timur yang masuk kriteria PPKM level 4 meliputi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

Bengkulu : Kota Bengkulu

Jambi: Kota Jambi

Kalimantan Barat: Kota Pontianak

Kalimantan Selatan: Kota Banjar Baru,. Kota Banjarmasin.

Kalimantan Timur: Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Panajam Paser Utara.

Kalimantan Utara: Bulungan, Kota Tarakan, Nunukan.

Kepulauan Bangka Belitung : Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur.

Kepulauan Riau : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang.

Lampung: Kota Bandar Lampung

Maluku Utara: Halmahera Barat

Nusa Tengara Timur: Kota Kupang, Sikka, Sumba Timur.

Nusa Tenggara Barat: Kota Mataram, Kota

Papua: Kota Jayapura, Merauke, Mimika

Papua Barat : Kota Sorong

Riau: Kota Pekanbaru

Sulawesi Selatan: Kota Makassar, Tana Toraja

Sulawesi Tengah : Palu, Marowali Utara

Sulawesi Utara: Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Utara

Sumatera Barat: Kota Padang

Sumetara Selatan: Kota Lubuklinggau, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Musi Banyuasinm Musi Rawas.

Sumatera Utara: Kota Medan.

Pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, perubahan itu disesuaikan dengan berubahnya kebijakan terkait pembatasan selama pandemi Covid-19.

"Perubahan istilah tersebut adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan sehingga menghindari kesalahpahaman yang ada dari bentuk kebijakan sebelumnya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/7/2021).

Wiku mengatakan, PPKM Level 4 diterapkan di kabupaten/kota di Jawa-Bali yang mencatatkan nilai asesmen level 4 dan level 3. Level 4 artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.

Sementara level 3 berarti daerah yang mencatatkan kasus virus corona 50-150 per 100.000 penduduk per minggu.

PPKM Darurat atau level IV akan membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan lebih ketat.

Beberapa poin penting adalah:

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan daring 100%

Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan buka hingga pukul 20.00 maks. dan kapasitas maks. 50%

Apotek/toko obat bisa buka penuh 24 jam

Penutupan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; tempat ibadah; fasilitas umum; sarana kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan

Restoran/Warung Makan hanya delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat

Transportasi umum kapasitas maks 70% dengan prokes ketat

(*)