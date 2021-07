Anya Geraldine Bikin Netizen Tak Fokus, Fose Anya di Kasur Tanpa Make Up Bikin Terbius

BANGKAPOS.COM - Artis cantik Anya Geraldine kembali menjadi sorotan, kali ini bukan soal cinta segitiganya bersama Ariel Tatum dan Gading Marten.

Anya Geraldine menjadin sorotan karena unggahannya di Instagram baru-baru ini.

Hal ini ia kaitkan soal pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Di masa PPKM lanjutan ini banyak sekali yang yang bosan karena hanya berada di rumah saja, tanpa terkecuali Anya Geraldine.

Anya menyinggung soal PPKM, begini tulisnya.

“Do not disturb. PPKM: no make up errday,” sebut Anya di laman Instagramnya, Minggu (25/7/2021).

Dipostingan terbaru tersebut, wajah Anya nampak natural tanpa polesan bedak dan lipstik.

Jelas pula terlihat mimik wajah jenuh dan bosan luar biasa karena terlalu lama diam di rumah.

Anya hanya bisa mengenakan tankto, tanpa adanya gaun mewah, dress menawan hingga tentengan tas branded.