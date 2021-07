Karir Nikita Mirzani Berawal dari Acara Take Me Out, Kini Jadi Artis Ngetop dan Kaya Raya

BANGKAPOS.COM - Nikita Mirzani merupakan artis peran dan pembawa acara di Tanah Air. Ia juga dikenal dengan nama panggilan Niki atau Nyai.

Nikita memulai kariernya dengan mengikuti salah satu acara variety show, yaitu Take Me Out di Indosiar.

Setelah itu ia kemudian terjun ke dunia hiburan.

Namanya mulai terkenal setelah mendapatkan tawaran peran di beberapa judul sinetron dan film.

Ia pernah bermain peran di film Tali Pocong Perawan 2, Comic 8, Malaikat Tak Bersayap, hingga Jodoh Wasiat Bapak.

Selain karena prestasinya, Nikita Mirzani juga dikenal karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos.

Ia juga beberapa kali terjerat masalah, seperti ketika ia dituding menjadi selingkuhan dari suami Nindy Ayunda, Askara Parasad.

Selain itu dia juga terjerat sejumlah kasus penganiayaan. Salah satunya adalah pada 2012, Nikita terjerat kasus penganiayaan terhadap Olivia dan Beverly Sandie dan ditahan polisi selama 50 hari. Terkini, ia terjerat kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan suaminya, Dipo Latief, dan sempat dijemput paksa polisi karena dua kali mangkir dari pemanggilan.

Dibalik permasalahannya tersebut ia telah dikaruniai tiga anak, satu perempuan dan dua laki-laki.

Sensi dan kontroversi begitu melekat pada citra Nikita Mirzani, tetapi tidak bisa dipungkiri dia juga merupakan artis yang banyak dicari.