Maria Vania Unggah Foto Basah Lagi Berenang, Netizen Langsung Segar

BANGKAPOS.COM - Artis sekaligus model cantik Maria Vania lagi-lagi menyita perhatian netizen. Kali ini ia dengan potret dirinya yang basah karena sedang berenang berhasil membuat netizen berkomentar tak karuan.

Perempuan 29 tahun itu diketahui memang selalu menjaga bentuk tubuhnya dengan rutin berolahraga. Tak menampik, tubuh indahnya terlihat sangat seksi dibalut bikini berwarna kuning.

Unggahan dengan caption "Feeling that water on my skin" yang diartikan merasakan air diatas kulitku memperlihatkan pose natural yang juga sensual.

Rambut hitamnya yang basah pun tergerai menambah pesona model majalah dewasa tersebut.

Tak heran, kaum adam khususnya langsung segar melihat unggahan tersebut. Banyak juga komentar yang melontarkan kalimat gombalan terhadap model asal Bandung tersebut

Unggahan Maria Vania Berenang di Pinggir Kolam (instagram/maria_vaniaa)

"Beuhhh cerah sekali hari ini," goda akun siapaajalahya04

"Seger ya"ujar akun @badboys768

"Segar mandi sore," tulis @hapid.mas.3

Terlepas dari semua hal tersebut, artis yang juga presenter ini memang berjuang sendiri untuk memiliki tubuh ideal bak gitar spanyol seperti sekarang. Diketahui ia sering membagikan tips olahraga dan diet.

Ia mengaku fokus olahraga dimulai saat ia menjadi presenter olahraga dan membuatnya tidak mau setengah-setengah menjalani profesi tersebut