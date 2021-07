TPP Sekda Bangka Tertinggi Rp 20 Juta, Kepala Dinas Rp 8,5 Juta per Bulan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) (Eselon II a) Kabupaten Bangka, paling besar yakni Rp 20 Juta per bulan. Sedangkan terendah yakni Guru Bersertifikasi (non Eselon) Rp 800.000 per bulan.

Rincian ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/261/ BPPKAD/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Besaran Standar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Prestasi Kerja ASN di Pemkab Bangka TA 2021.

Berikut ini daftar besaran TPP masing-masing tingkatan:

1. Sekretaris Daerah (sekda) Rp 20 Juta/Bulan

2. Asisten Rp 8,5 Juta

3. Staf Ahli Rp 8,5 Juta

4. Inspektur Rp 8,5 Juta

5. Kepala Dinas/Badan Rp 8,5 Juta

6. Sekretaris DPRD Rp 8,5 Juta

7. Kepala Kantor/Camat Rp 4 juta