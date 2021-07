Media Asing Sebut Warga Indonesia Sekarat di Rumah, Sinovac Belum Ampuh Hingga Dosis Ditambah

AFP/STR/CHINA OUT

BANGKAPOS.COM -- Media Singapura mengungkapkan fakta tentang kondisi Indonesia saat pandemi Covid-19. Banyak warga meninggal di rumah karena rumah sakit penuh.

The Straits Times meluncurkan artikel berjudul "Dying at home: With hospitals full, Indonesians forgo much-needed Covid-19 treatment".

Pada artikel itu, media ternama itu menulis "Sekarat di rumah: Dengan rumah sakit penuh, orang Indonesia melupakan perawatan Covid-19 yang sangat dibutuhkan".

Reporter melaporkan, terlepas dari upaya Indonesia untuk mengekang lonjakan kasus Covid-19 dan meringankan beban rumah sakit yang kewalahan, banyak pasien Covid-19 masih meninggal di rumah, tidak terlihat oleh semua orang kecuali keluarga mereka.

Seorang wanita berusia 70 tahun di Indramayu, Jawa Barat, meninggal di rumahnya pada 24 Juli saat dalam isolasi diri setelah putrinya yang berusia 56 tahun meninggal karena demam tinggi setelah perjalanan ke Jakarta, lapor media lokal.

Menurut platform data warga LaporCovid-19, 2.705 pasien Covid-19 telah meninggal di rumah selama dua bulan terakhir, dengan banyak yang tidak dapat mengakses perawatan yang sangat dibutuhkan di rumah sakit yang kewalahan.

Berdiri di depan rumahnya, Bu Yulia (bukan nama sebenarnya) hanya bisa melihat adiknya yang sakit dari kejauhan setelah dia dan keluarganya diusir dari rumah yang disediakan perusahaan dan harus mencari fasilitas isolasi. .

Itu terakhir kali dia melihatnya. Pria berusia 42 tahun itu meninggal 12 hari kemudian pada 19 Juli, tak lama setelah dia akhirnya dirawat di rumah sakit.

Dalam pesannya kepadanya pada malam sebelum dia meninggal, dia mengatakan para perawat sibuk dengan banyak pasien. "Dia juga mengeluh tidak mendapat perawatan maksimal. Saya berusaha memotivasi dia untuk sembuh, berdoa dan melakukan apa yang diminta perawat," kata Yulia kepada The Straits Times.

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sangat membebani sistem kesehatan, bahkan ketika pihak berwenang berusaha menambah ruang di rumah sakit.