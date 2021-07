Celetukan Nakal Maria Vania Kepada Deddy Corbuzier, Ternyata Mereka Pernah Satu Kamar

BANGKAPOS.COM - Model sekaligus presenter cantik Maria Vania selalu menyita perhatian publik.

Melalui podcast bersama Deddy Corbuzie, keduanya blak-blakkan menceritakan bahwa sempat tidur bareng di satu kamar.

Pada saat itu diceritakan Deddy bahwa ia dan Vania pernah tidur bersama di sebuah ruangan kecil ketika menaiki kapal pesiar untuk urusan pekerjaan.

Karena mabok laut, keduanya memilih untuk menghabiskan waktu dengan deep talk hingga Mereka lalu mengobrol di luar hingga pagi hari.

Kendati demikian, ditegaskan Vania bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka.

"We don't do anything. Kami hanya ngobrol pada saat itu, ngobrolnya deep banget," ujar Maria Vania dalam kanal youtube Deddy Corbuzier yang tayang pada (3/10/2020) lalu.

Hal senada juga diterangkan oleh Deddy.

"Kami saat itu profesional. Gue sempat nyelimutin lu loh, lo kedinginan. Gue enggak ngapa-ngapain," cerita Deddy .

"Misalkan aku memancing imajinasi orang itu kan itu all about your mind, no my mind" ujar Vania.

Deddy kemudian membahas pengalaman Vania kita sedang bekerja di stasiun televisi.