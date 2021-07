Jurnal Penelitian, Dokter Faheem Younus Ungkap Perbandingan Vaksin Pfizer dan vaksin Sinovac China

REPRO BIDIK LAYAR VIA TWITTER @FaheemYounus

Jurnal Penelitian, Dokter Faheem Younus Ungkap Perbandingan Vaksin Pfizer dan vaksin Sinovac

BANGKAPOS.COM - Dokter Faheem Younus, MD, mengungkap perbandingan efektivitas vaksin Pfizer dan vaksin Sinovac. Ternyata vaksin buatan China lebih lemah 10 kali lipat.

Melalui akun Twitter, @FaheemYounus, membagikan jurnal hasil penelitian yang diterbitkan di www.thelancet.com.

Menurut Faheem Younus, dalam penelitian itu disebut Pfizer menghasilkan tingkat antibodi 10 kali lebih tinggi. "Itu mungkin lebih efektif juga," tulis @FaheemYounus.

Namun, penelitian ini memiliki jumlah yang kecil dan tidak mengukur imunitas sel T

Situs thelancet.com melansir jurnal berjudul "Comparative immunogenicity of mRNA and inactivated vaccines against COVID-19".

Penelitian itu mengungkapkan Imunogenisitas komparatif mRNA dan vaksin tidak aktif terhadap COVID-19.

Dalam laporan itu peneliti mengungkapkan komparatif tentang imunogenisitas vaksin SARS-CoV-2 pada petugas kesehatan di Hong Kong yang menerima vaksin BNT162b2 (Comirnaty; Fosun–BioNTech) atau vaksin virus yang tidak aktif (sel vero) (Coronavac; Sinovac).

"Kami mengumpulkan sampel darah sebelum vaksinasi, sebelum dosis kedua, dan 21-35 hari setelah dosis kedua.

Kami menguji sampel antibodi terhadap SARS-CoV-2 menggunakan ELISA untuk mendeteksi antibodi yang mengikat domain pengikatan reseptor protein lonjakan, menguji sampel ELISA-positif untuk menetralkan antibodi dengan uji penetralisir virus pengganti (sVNT), dan kemudian tes netralisasi pengurangan plak (PRNT) dengan virus SARS-CoV-2 hidup.1, 2