Unggahan Sang Ibu Setelah Video Adhisty Zara Beredar Luas, Singgung Soal Keselamatan Putrinya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Video mesra wanita mirip artis Adhisty Zara dann Niko Al Hakim, mantan suami Rachel Vennya trending di media sosial Twitter.

Belum diketahui apakah wanita dan pria itu adalah Adhisty Zara dan Niki Al Hakim.

Adhisty Zara sendiri sampai kini belum memberikan klarifikasi.

Tak lama setelah video itu viral, Zara mematikan kolom komentarnya di akun instagram.

Sementara sang ibu, Sofia Yulinar membela putrinya, terkait video yang belum lama ini viral.

Dalam unggahan Instagram Story-nya, Sofia mengatakan saat ini keselamatan mental putrinya jauh lebih penting.

"Untuk saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku," tulis Sofia Yulinar dalam Instagram Storynya dikutip Bangkapos.com dari Tribunnews.com, Jumat (30/7/2021).

"Stop judging, please! I'm with her no matter what yang jika diartikan adalah tolong berhenti menghakimi!," tambahnya.

Namun, tak berselang lama, unggahan Sofia Yulinar itu dihapus dari Instgram pribadinya.

Jika wanita dalam video itu benar Zara, berarti sudah 2 kali artis peran sekaligus penyanyi muda ini tersandung video mesra.