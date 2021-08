Hanya Pangkalpinang dan Banda Aceh, Ibukota Provinsi di Wilayah Sumatera yang Tak Harus PPKM Level 4

PANGKALIPNANG - Komunitas Sepeda tengah berpose di tugu nol kilometer, satu ikon baru di Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan Instruksi Mendagri No 28/2021, Kota Pangkalpinang dan Banda Aceh menjadi dua ibukota provinsi se wilayah Sumatera yang tak harus menerapkan PPKM Level 4

BANGKAPOS.COM , PANGKALPINANG - Melihat perkembangan terakhir penyebaran covid-19, pemerintah pusat memutuskan untuk kembali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Mayarakat atau PPKM Level 4 mulai 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021.

Keputusan ini disampaikan Presiden Jokowi di Istana Bogor melalui live streaming kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021) petang.

“Untuk itu dengan mempertimbangkan berberapa indikator tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 4 dari mulai dari 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuan sesuai kondisi masing masing daerah,” kata Jokowi.

Jokowi umumkan PPKM level 4 diperpnajang hingga 9 agustus 2021. (YouTube Sekretariat Presiden RI)

Tak berselang lama dari itu, menteri Dalam Negeri merilis 3 instruksi Mendagri yang masing-masing adalah Instruksi Mendagri No 27/2021 , Instruksi Mendagri No 28/2021 dan Instruksi Mendagri No 29/2021 yang berisi tentang Kabupaten / Kota mana saja yang diberlakukan PPKM Level 4 berikut pembatasan-pembatasan yang dimaksud.

Dari Instruksi Mendagri No 28/2021 yang mengatur pelaksanaan PPKM di luar Jawa dan Bali, tampak sekali bahwa seluruh ibukota provinsi di Sumatera harus menerapkan PPKM Level 4 kecuali Kota Pangkalpiang dan Banda Aceh.

"Sejak awal kami memang berusaha keras agar Kota Pangkalpinang tidak harus menerapkan PPKM Level 4. Alhamdulillah pemerintah pusat bisa percaya dan Pangkalpinang menjadi satu-satunya ibukota provinsi di wilayah Sumatera yang tak harus menerapkan PPKM Level 4. Sepertinya hanya Kota Pangkalpinang dan Basnda Aceh yang demikian," kata Maulan Aklil, Walikota Pangkalpinang, Selasa (3/8/2021).

Molen, panggilan Akrab Maulan Aklil menambahkan, kepercayaan pusat terhadap Pangkalpinang tak lepas dari upaya bersama masyarakat Kota Pangkalpinang untuk terus menjaga protokol kesehatan.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen). (Ist/Dok Humas Pemkot Iwan)

"Ya ini menjadi tanggungjawab kita semua. Untuk itu saya tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kepercayaan ini. Kami tentu senang status ini tak membuat warga Kota panik dan semoga kami tetap bisa saling menjaga dan perekonomian tetap bergerak," kata Molen.

Sebelumnya, Perpanjangan PPKM Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia kemudian tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 27/2021 dan Instruksi Mendagri No 28/2021 . Sedangkan Instruksi Mendagri No 29/2021 mengatur tentang PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dari ketiga Instruksi Mendagri tersebut, berikut adalah daftar wilayah kabupaten / kota se-Indonesia yang harus menerapkan PPKM Level 4 :