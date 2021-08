Primaya Hospital Bhakti Wara Hadir di Kota Pangkalpinang, Siap Beri Pelayanan Prima

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Primaya Hospital telah hadir di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung diresmikan hari ini, Kamis (5/8/2021).

Kehadiran Primaya Hospital sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2019 dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasur rawat inap di Bangka Belitung adalah 1,38 per 1000 penduduk dimana angka tersebut sudah memenuhi standar WHO namun masih berada di bawah rasio negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development).

"Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Bangka Belitung, khususnya di Pangkalpinang, Primaya Hospital Group bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Wara untuk mengelola dan mengembangkan Primaya Hospital Bhakti Wara dengan melengkapi berbagai pelayanan medis untuk masyarakat Pangkalpinang," ujar Chief Executive Officer Primaya Hospital Group, Leona A Karnali dalam rilis kepada bangkapos.com, Kamis (5/8/2021).

Mereka berkomitmen menerapkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berstandar internasional dengan penuh kepedulian.

"Selain terakreditasi KARS, Primaya Hospital Group juga memiliki akreditasi internasional dari Joint Commission International (JCI) dengan selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien," kata Leona A. Karnali.

Sementara itu, Direktur Primaya Hospital Bhakti Wara, dr Agus Marvianto, mengatakan saat ini Primaya Hospital Bhakti Wara telah menjadi rumah sakit tipe C yang memiliki 100 bed rawat inap, ICU, NICU, CT Scan 128 slices, hemodialisa (dalam proses), dan berbagai teknologi kesehatan lainnya.

"Primaya Hospital Bhakti Wara telah menambah jumlah tenaga dokter spesialis yang kompeten dan berpengalaman, menambah jam praktek dokter, serta menambah fasilitas kesehatan lainnya," lanjutnya.

Dia menambahkan, Primaya Hospital Bhakti Wara melakukan pemisahan alur bagi pasien infeksius dan non infeksius.

Seluruh pasien yang terindikasi Covid-19 akan diarahkan ke ruangan khusus bernama Fever Clinic dan tidak dapat masuk ke area gedung rumah sakit.