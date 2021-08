Molen Tak Peduli Pada Orang yang Membencinya: Saya Ingin Mindset Warga Berubah, Karena Saya Sayang

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Sejak dilantik 15 November 2018 silam, Wali Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung Maulan Aklil mengaku masih banyak misinya yang belum tercapai selama menjadi kepala daerah.

Setelah 2 tahun 7 bulan menjadi pemimpin di Kota Beribu Senyuman Molen sapaan akrabnya ingin mengubah mindset atau pola pikir masyarakat kota yang menurutnya lebih sulit daripada membangun gedung 13 lantai.

Molen ingin pola pikir masyarakat untuk disiplin, cinta daerah, menunjukan marwah kota, berfikir lebih maju, mau berpendidikan dan belajar, menghargai yang lebih tua, menaati norma agama hingga cinta masjid.

Hal itu diungkapkan Molen saat live streaming in-Team curhat bersama Bang Kapos yang dipandu Pemimpin Redaksi Bangkapos, Ibnu Taufik Juwariyanto, Sabtu (31/7/2021) pagi.

Baca juga: Satu Bulan bisa Panen 30 Hingga 40 Ton, Athung Petani Kelapa Sawit Sukses Kuliahkan Anak Jadi Dokter

“Misi saya banyak yang belum tercapai. Saya tidak lebih suka kepada infrastruktur, tetapi culture mindset perilaku yang harus diubah total. Dengan seperti itu jadi mereka (Masyarakat-red) bisa membangun,” kata dia.

Hal itu ingin dilakukan bapak enam orang anak ini bukan tanpa alasan, sebab menurut Molen menjadi seorang pemimpin bukan terpaku kepada kekuasaan melainkan perubahan.

Itulah yang nantinya akan menjadi branding sekaligus daya ungkit atau leverage bagi ibukota Provinsi Bangka Belitung ini.

“Saya pernah belajar dari Palembang, Sumatera Selatan bagaimana leverage mereka sport tourism. Itu brand mereka seperti PON dan Asean Game. Kalau kita dengan brand PGK yang mulai dikenal orang walaupun dengan segala pro dan kontra,” terang Bang Molen.

Baca juga: RESMI Ini Jadwal SKD CPNS 2021 dan Ketentuan Pelaksanaannya Mulai dari Jumlah Soal dan Passing Grade

Molen tak menampik disaat kepala daerah melakukan perubahan pasti banyak mendapatkan musuh. Namun hal tersebut tak pernah Molen hiraukan, karena bagi dia orang yang paling sial adalah orang yang tak mau mengambil risiko dengan perubahan.

“Namanya perubahan pasti dapat musuh. Kalau mau dapat musuh mudah coba merubah sesuatu. Jadi yang saya ubah mindset, culture, budaya sarana dan prasarana semua lah. If you want to make enemies, you can try to change something,” tegas Wali Kota.