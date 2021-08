16 Kali Gagal Lulus Perguruan Tinggi, Gadis Bangka Berpangkat Letda Ini Pernah Sakit Hati Dihujat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gadis asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Septi Dwi Atikah sempat menerima hujatan karena 16 kali gagal lulus perguruan tinggi selama dua tahun.

Kini nama Septi Dwi Atikah sukses menyandang pangkat Letda di Akademi Angkatan Laut (AAU).

Berdasarkan pantau Bangkapos.com dari akun Facebook Septi Dwi Atikah, beberapa kali perempuan kelahiran Baturusa ini mengunggah foto berseragam.

Satu diantaranya, pernah posting kebersamaan dengan teman-temannya di AAU pada 2018 lalu

"Ive been lost when looking for my way. Now ive find my destiny. Woman Cadets of Indonesia batch V"

yang artinya "Aku tersesat saat mencari jalanku. Sekarang aku menemukan takdirku. Taruna Wanita Indonesia angkatan V"

Septi Dwi Atikah bersama teman-temannya sewaktu pendidikan (Facebook Septi Dwi Atikah)

Septi Dwi Atikah pernah merasa terpuruk lantaran usai lulus SMA, gagal lulus 3 kali di STIS, 2 kali di ISI Jogja, 5 kali di UGM, 1 kali di UNY, 2 kali di UIN Jogja, 2 kali di UPN Jogja dan 1 kali di Akpol daerah.

Dirinya mengaku menerima berbagai hujatan sebab remaja seusia Septi saat itu harusnya sedang menempuh pendidikan tinggi atau bekerja.

Tak hanya hujatan, pandangan sebelah mata kerap kali diterimanya. Apalagi dirinya sudah 16 kali gagal saat mendaftar untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Cita-citanya saat itu sangat mulia, ingin menjadi dokter namun apa daya belum kesampaian.