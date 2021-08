BOR RSMS Sungailiat 75-90 Persen, Suplai Oksigen Ada Pengurangan 30 Tabung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rumah Sakit Medika Stannia (RSMS) Sungailiat saat ini menyiapkan 34 bed (tempat tidur) untuk melayani perawatan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari 34 bed ini ada 10 bed untuk isolasi bertekanan negatif untuk merawat pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

"Untuk tingkat keterisian ruangan perawatan dalam beberapa Minggu terakhir rata-rata 31 bed atau BOR (Bed Ocupancy Rate) rata-rata 90 persen ke atas, namun mulai hari ini bed yang terisi 25 bed atau BOR sekitar 75 persen, mudah-mudahan jumlah nya semakin menurun ke depannya," kata dr Zainal Arpan MARS, Direktur RSMS Sungailiat kepada Bangkapos.com, Senin (09/08/2021).

Baca juga: Ini Isi Hujatan Kartika Damayanti yang Hina Ayu Ting Ting dan Bilqis, Bikin Umi Kalsum Murka

Baca juga: Gaji Para ASN, TNI/Polri dan Pensiunan Disarankan Naik Ditengah Penerapan PPKM, Ini Alasannya

Ditambahkannya untuk kebutuhan oksigen di RSMS per hari rata-rata antara 70-80 tabung oksigen (ukuran besar).

"Alhamdulillah sampai saat ini suplai tabung oksigen ke RSMS setiap hari lancar dan mencukupi untuk kebutuhan pasien per hari, kami dari OPL Ketapang mendapatkan suplai 50 tabung oksigen per hari dan dari i-gas biasanya dapat 50 tabung namun saat ini dikurangi hanya dapat 20 tabung gas oksigen per harinya," kata Zainal Arpan.

Diakuinya meskipun ada pengurangan suplai gas oksigen sebanyak 30 tabung per hari, namun masih belum sampai mencukupi kebutuhan oksigen bagi pasien per harinya.

Baca juga: Klub Baru Lionel Messi Bukan PSG, Media Spanyol Ungkap Penyebab dan Pilihan Lain Selain ke Paris

"Apabila memang mendesak ada kekurangan stok tabung oksigen, maka RSMS terpaksa harus antri membeli oksigen di pabrik oksigen di Kelurahan Kenanga, namun harus antri dalam 3 jam baru dapat 15 tabung oksigen," imbuh Zainal Arpan.

Zainal Arpan berharap ke depan jangan ada lagi pengurangan jumlah tabung gas oksigen yang disuplai ke RSMS, sebab RSMS hanya memiliki 10 tabung oksigen saja yang milik rumah sakit, sedangkan tabung oksigen yang lainnya memang meminjam atau milik perusahaan penyuplai gas oksigen.

"Kami berharap jangan ada lagi pengurangan suplai tabung oksigen, karena saat ini kondisi stok tabung oksigen sudah mepet diambang batas kebutuhan maksimalnya, kalau bisa ada tambahan suplai tabung gas oksigen yang baru supaya stoknya lebih lapang atau tidak mepet," harap Zainal Arpan.

Baca juga: Hari Ini Terakhir, PPKM Darurat Diperpanjang Mulai 10 Agustus? Menko Luhut Pandjaitan Ungkap Hal Ini

Diakuinya saat ini RSMS belum memiliki fasilitas oksigen liquid, sehingga benar-benar hanya bergantung dari suplai tabung oksigen dari perusahaan penyuplai ya.

"Jadi supaya lebih aman, kami berharap ada penambahan lagi jumlah tabung oksigen, sebab apabila satu hari saja perusahaan penyuplai tabung oksigen tidak mengirimkan oksigen ke RSMS, maka manajemen RSMS bisa kalang kabut karena memang tidak memiliki stok tabung gas yang cukup atau kondisinya pas-pasan per harinya, jadi setiap mereka harus mengirimkan tabung oksigen ke RSMS dan alhamdulilah saat ini setiap hari masih lancar kiriman tabung oksigennya," ungkap Zainal Arpan.

(Bangkapos.com/Edwardi)