Warung Ijo Promo Paket Isoman, Menu Khusus Asupan Gizi Cukup

BANGKAPOS.COM - Warung Ijo (Warjo) menghadirkan promo terbaru yaitu Paket Isoman. Semacam paket katering dengan komposisi menu khusus dibuat untuk mencukupi gizi seseorang saat menjalani isolasi mandiri di rumah.

Selain bisa diorder untuk kebutuhan diri sendiri, paket ini juga cocok banget dijadikan hadiah untuk kerabat atau sahabat kita yang sedang dalam masa pemulihan akibat Covid‑19.

Saat isoman (isolasi mandiri) yang harus dipenuhi yakni, asupan gizi yang cukup, makan enak, bahagia lahir batin dan olahraga.

Oleh karena itu Warjo menghadirkan Paket Isoman, program semacam katering harian/mingguan yang sudah dirancang khusus untuk membantu pemulihan selama masa isolasi mandiri. Anda nggak usah mikir makan apa hari ini, karena semua menu makan sudah disiapkan Warjo.

Marketing Manager Breco Management Warjo Group, Zaky Abdurrauf menyebutkan sebanyak 21 varian menu yang sudah disiapkan Warjo untuk mendukung isoman.

"Ada 21 varian menu yang sudah Warjo siapkan untuk mendukung isomanmu selama 7 hari. Anda hanya fokus olahraga dan doa," kata Zaky.

"Anda juga bisa mendukung keluargamu atau sahabatmu untuk menikmati katering ini. Tinggal hubungi Mas Jo di WA 08117423313 dan Mas Jo akan antar sampai depan pintu rumah," jelas Zaky kepada Bangka Pos Group, Minggu (8/8).

Harga paket Isoman per satu kali makan Rp39.000, per harian Rp110.000 dan per mingguan Rp693.000.

Pembayaran juga bisa melalui transfer via OVO, Gopay, atau Linkaja ke Admin Warjo 0811‑742‑3313.

Untuk diketahui, sementara program ini hanya berlaku di wilayah Pangkalpinang dan sekitarnya.

Jam pengantaran setiap hari, sarapan pukul 07.00‑08.00, makan siang pukul 11.00‑13.00 dan makan malam pukul 18.00‑20.00.

Untuk informasi lebih lanjut bisa WhatsApp ke Admin 0811‑742‑3313.

Sebagai informasi, menu Paket Isoman Warjo Senin (Pagi), Nasi, sayur pecel, peyek teri, telor dadar, buah pisang dan susu. Siang, Nasi, sayur mix potong, ayam goreng, tempe goreng, buah semangka, air mineral dan malam, nasi, ca kangkung, ayam bakar, tahu goreng, buah melon, air mineral. Selasa pagi, nasi uduk, telor dadar, sambal terasi, orek tempe, ati ampela goreng, jeruk, wedang bandrex, siang nasi bakar ayam, mendoan, ca toge, jus buah naga dan malam nasi, lele goreng, tahu goreng, ca bayam, pisang, air mineral. (t4)