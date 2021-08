Berikan Berbagai Kemudahan untuk Pelanggan, Indosat Ooredoo Luncurkan Gerai Online, Ini Layanannya

BANGKAPOS.COM-IM3 Ooredoo meluncurkan layanan terbaru mereka yaitu Gerai Online Indosat Ooredoo.

Layanan ini memberikan kemudahan akses bagi pelanggan.

Layanan yang dapat diakses melalui im3ooredoo.com/geraionline, mulai dari beli kartu perdana, prabayar, pasca bayar, dan propaid, isi ulang pulsa, bayar tagihan pascabayar, beli paket data, hingga menukar kartu 3G ke 4G.

Gerai Online Indosat Ooredoo diluncurkan dalam Virtual Press Conference #BersatuUntukMerdeka, Kamis (12/8/2021) via aplikasi zoom.



Hadir sebagai narasumber, Ritesh Kumar Singh, Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo, Fahroni Arifin, SVP8, Head of Brand Management & Strategy Indosat Ooredoo, Reginald Agustian, VP - Head of Digital Care, Iwan Fals, Musisi dan Baskara (Hindia), Musisi

Momen peluncuran menjelang perayaaan Kemerdekaan RI, IM3 Ooredoo menggaungkan bersatunya Indonesia melalui kampanye #BersatuUntukMerdeka yang turut menghadirkan kolaborasi lintas generasi, dengan perwakilan dari musisi generasi senior dan muda Indonesia.

Melalui kampanye #BersatuUntukMerdeka, IM3 Ooredoo ingin menginspirasi masyarakat dengan pertama kalinya menampilkan kolaborasi lintas generasi antara Baskara Putra (Hindia), Rendy Pandugo, dan Petra Sihombing, yang mewakili generasi muda Indonesia dengan musisi legendaris Iwan Fals sebagai representasi musisi generasi senior.

Kolaborasi ini dapat dinikmati dalam sebuah video kampanye yang berjudul "Satu-satu" yang dibawakan oleh Iwan Fals bersama Hindia, Rendy Pandugo, dan Petra Sihombing.

"Saya senang bisa menjadi bagian dari kampanye ini, yang mengangkat kolaborasi lintas generasi sebagai salah satu bentuk persatuan demi menyuarakan semangat Bersatu Untuk Merdeka. Tentunya kami berharap pesan yang disampaikan melalui kolaborasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat agar tidak menyerah dan terus bersatu untuk bersama-sama berjuang," ujar Iwan Fals.

Sementara VP Head of Digital Care Indosat Ooredoo Reginald Agustian mengungkapkan, Gerai Online Indosat sendiri menyatukan berbagai layanan Indosat dalam satu platform guna memudahkan pelanggan.

"Jadi kami lihat situasi saat ini. Kami bantu masyarakat agar tak perlu ke luar rumah, mengurangi mobilitas, tetapi layanan telekomunikasi dan internet tetap lancar sehingga dibuatlah sebuah platfotm Gerai Online Indosat Ooredoo yakni sebuah platform tempat bersatunya semua layanan," ungkap Reginald Agustian.