MAXstream Rilis Film Orisinal Serigala Langit di Momen HUT Kemerdekaan RI

BANGKAPOS.COM – MAXstream, aplikasi streaming video dari Telkomsel terus berupaya memberikan pilihan lebih luas bagi pelanggan dalam mendapatkan konten hiburan yang berkualitas.

Bertepatan dengan momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, MAXstream bersama TNI Angkatan Udara (AU) dan E-Motion Entertainment merilis konten orisinal ‘Serigala Langit’.

Dibintangi oleh Deva Mahenra, Yoshi Sudarso, Anya Geraldine, Bunga Jelitha, Donny Damara, Dede Yusuf, Wanda Hamidah dan Randy Pangalila, film bergenre drama action tersebut resmi diperkenalkan melalui acara grand launching di Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (15/8). Serigala Langit sudah dapat dinikmati secara eksklusif di aplikasi MAXstream

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam mengatakan, “Serigala Langit merupakan film drama action yang dihadirkan oleh MAXstream sebagai upaya Telkomsel untuk membuka peluang lebih luas bagi sineas lokal agar dapat berkarya secara totalitas, sekaligus mendukung kreativitas anak bangsa dan kemajuan industri perfilman Indonesia. Melalui film ‘Serigala Langit’, MAXstream bersama TNI AU dan E-Motion Entertainment tak hanya ingin menyuguhkan hiburan semata, melainkan ingin mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai patriotisme yang dapat membangkitkan semangat generasi muda kita agar selalu optimal dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di setiap aspek kehidupan.”

Executive Producer film Serigala Langit dan Direktur Utama PT. E-Motion Entertainment, Arnold J. Limasnax, mengatakan, “Indonesia membutuhkan tayangan yang punya konten bervariasi dan memiliki daya tarik yang kuat. Maka, film Serigala Langit memberikan warna dan pengalaman lain yang dirasakan penonton film Indonesia dengan menikmati drama aksi pilot pesawat tempur. Kami berterima kasih mendapat kesempatan istimewa berkolaborasi dengan TNI AU dalam kegiatan produksi film yang melibatkan para prajurit TNI AU dan penggunaan alutista sehingga hal ini mendapat perhatian luas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Kami juga bergembira dan bahagia, dengan dukungan penayangan di MAXstream, sehingga film Serigala Langit mencapai masyarakat lebih luas dengan inovasi digital langsung ke penonton."

Serigala Langit bercerita tentang Gading Baskara (Deva Mahenra) sebagai seorang pilot pesawat tempur baru yang ingin menjadi pilot terbaik di Skadron elit TNI Angkatan Udara (AU) Serigala Langit. Namun sifat arogannya justru merusak kariernya. Tekanan demi tekanan membuat Gading Baskara harus bangkit untuk menjadi anggota tim yang tangguh di Skadron Serigala Langit, sang penjaga angkasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Serigala Langit diproduksi oleh E-Motion Entertainment dan diproduseri oleh Avesina Soebli yang telah mendapatkan ragam penghargaan di kancah perfilman Indonesia. Proses pembuatan film Serigala Langit turut didukung dan melibatkan langsung TNI AU melalui berbagai penggunaan alutista seperti pesawat F-16 dan Sukhoi, penyediaan lokasi syuting di Landasan Udara (Lanud) Iswahyudi Madiun, Runaway Yogyakarta, dan Paragliding Parangtritis Yogyakarta.

MAXstream terus memperkuat eksistensinya di industri hiburan digital dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan minat pelanggan. Kehadiran film Serigala Langit sekaligus mempertegas komitmen Telkomsel untuk menjadi The Home of Entertainment bagi para pelanggan melalui konsistensi dalam menghadirkan berbagai konten berkualitas dengan beragam genre. Keseruan menikmati hiburan digital di MAXstream juga akan semakin lengkap dengan dukungan jaringan broadband Telkomsel berteknologi terkini yang hadir hingga pelosok negeri.

“Semoga ‘Serigala Langit’ dapat menjadi film yang semakin memperkaya konten berkualitas di MAXstream sekaligus dapat menginspirasi masyarakat dengan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Telkomsel akan terus berkomitmen mendukung dan membuka lebih banyak peluang untuk kemajuan industri perfilman lokal di Indonesia,” tutup Hendri.

Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-76, MAXstream turut menayangkan dua film lainnya yang tak kalah menarik, di antaranya ‘Proud to be Indonesian’ dan ‘Sultan Agung’ yang akan tayang perdana pada 16 Agustus 2021. ‘Proud to be Indonesian’ merupakan sebuah film dokumenter yang terbagi ke dalam 30 episode. Setiap episodenya mengungkap keberagaman budaya dan kekayaan alam di berbagai wilayah Indonesia. Sementara ‘Sultan Agung’ merupakan film yang mengingatkan kita kembali kepada kebijaksanaan dan keberanian Sultan Agung dalam melawan penjajahan saat memimpin kerajaan Mataram.

Hingga saat ini, aplikasi MAXstream telah diunduh lebih dari 30 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store. Informasi lebih lanjut mengenai berbagai pilihan paket khusus untuk mengakses konten MAXstream dan cara aktivasinya bisa diakses pada tsel.me/maxstream. (*)